“K-뷰티 가치 전파”…아모레퍼시픽재단, ‘2025 서울뷰티위크’ 참가

아모레퍼시픽재단은 아모레퍼시픽 그룹과 함께 오는 28일부터 진행되는 ‘2025 서울뷰티위크’에 참여한다고 25일 밝혔다.

‘2025 서울뷰티위크’ 포스터. 아모레퍼시픽재단 제공

동대문디자인플라자(DDP)에서 개최하는 이번 행사는 다채로운 체험 프로그램을 제공하며 글로벌 관광객들에게 K-뷰티 가치를 소개할 예정이다. 아모레퍼시픽재단 부스는 오는 28일부터 DDP 아트홀 2관에서 운영되며 누구나 무료로 체험할 수 있다.

서울시가 주최하는 ‘서울뷰티위크’는 글로벌 관광객과 시민을 대상으로 K-뷰티 트렌드를 공유하고 산업 생태계 저변을 확대하는 뷰티 문화 박람회다. 아모레퍼시픽재단은 단독 부스를 마련해 K-뷰티 클래스, 메이크업 쇼, AI 기술 기반 체험 존 등 K-뷰티를 경험할 수 있는 기회를 제공한다.

특히 이번 행사에서는 아모레퍼시픽 그룹 브랜드인 헤라, 에스쁘아, 아모스프로페셔널의 아티스트가 직접 참여해 메이크업 시연과 함께 뷰티 룩을 따라 해보는 참여형 워크숍 ‘K-뷰티 클래스’를 진행한다. 영어 통역을 제공해 외국인 참여자도 쉽게 따라 할 수 있다.

또한, 아모레퍼시픽재단은 뷰티 디바이스와 지속가능성을 주제로 한 체험 콘텐츠를 선보인다. 마이크로 LED 기술 기반의 피부 진단 디바이스 'AI 뷰티 스크린'부터 폐기용 화장품을 재활용한 물감으로 나만의 메이크업 룩을 그려보는 드로잉 체험, 디지털 경대, AI 포토부스(애니모먼트)까지 다채로운 콘텐츠를 마련했다.

이상호 아모레퍼시픽재단 사무총장은 “K-뷰티의 본질은 단순한 외형적 미용을 넘어 삶의 경험과 문화, 가치관을 공유하는 데 있다”며 “아모레퍼시픽재단은 앞으로도 아모레퍼시픽 그룹의 브랜드 자산과 사회적 책임을 연결해 국내외 고객들과 더 깊이 있는 K-뷰티 경험을 만들어갈 것”이라고 전했다.