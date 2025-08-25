라이프 트렌드를 바꾸는 ‘조경’… GS건설, 송파한양2차에 ‘에버랜드 정원’ 만든다

아파트 조경은 이제 단순한 장식이 아니라 단지를 대표하는 중요한 요소로 자리 잡았다. 잘 설계된 조경 공간은 집 앞에서 사계절의 변화를 느끼게 하고, 걷기와 휴식을 자연스럽게 일상 속으로 끌어들인다.

개포프레지던스자이 조경. GS건설 제공

이런 조경은 단순히 경관을 아름답게 꾸미는 것을 넘어, 이웃과의 교류를 촉진하고 가족이 함께하는 시간을 늘려준다. 계절마다 변하는 풍경은 삶의 리듬을 한층 더 깊게 하고, 집에 머무는 시간마저 특별하게 만든다. 이를 통해 단지 전체의 이미지를 높이고, 장기적으로 부동산 가치를 지탱하는 든든한 기반이 된다.

최근 서울 송파한양2차아파트 재건축 수주경쟁 입찰에 참여한 GS건설은 차별화되고 특별한 조경 공간을 위해 국내 아파트 조경 분야 선두 주자인 삼성물산 리조트부문과 함께 프로젝트를 진행하기로 했다. 이를 통해 송파한양2차아파트에 한 단계 업그레이드 된 조경을 선보일 예정이다.

삼성물산 리조트부문은 에버랜드는 물론 캐리비안베이와 골프장(안양컨트리클럽, 가평베네스트 등) 등의 운영과 함께 다양한 조경사업도 진행하고 있다.

삼성물산 리조트부문의 조경사업은 테마파크와 전시시설 조경을 비롯해 아파트의 조경 경관을 구현하고 있으며, 아름다움과 휴식, 놀이, 교육 등 다양한 콘셉트의 특화설계로 좋은 평가를 받고 있다. 또 설계, 시공, 관리 등 조경과 관련한 모든 영역에서도 솔루션을 제공하고 있다.

이전에도 GS건설과 삼성물산 리조트부문은 신금호파크자이(2016년 준공), 신촌그랑자이(2020년 준공), 마포프레스티지자이(2021년 준공), 과천자이(2022년 준공), 개포자이프레지던스(2023년 준공), 메이플자이(2025년 준공 예정) 등 지역 랜드마크로 꼽히는 단지와 협업했다. 특히 개포자이프레지던스는 '대한민국조경대상' 환경부장관상, ‘세계조경가협회(IFLA)’ Honorable Mention 등을 수상하기도 했다.

한편, 송파한양2차아파트는 송파구 송파동 151 일대에 최고 29층, 총 1346가구 규모로 재건축될 예정이다. 오는 9월초 입찰을 마감하고 11월경 최종 시공사를 선정할 계획이다. GS건설은 이미 지난 7월 같은 송파권역에서 ‘잠실우성1·2·3차’ 2644가구 시공사에 선정된 바 있다.