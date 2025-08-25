반에이치클리닉 이재철 원장, 대상포진 재발 예방을 위한 가을철 관리 전략

반에이치 클리닉 대표원장 이재철

가을 환절기는 일교차와 건조한 환경의 변화로 면역력이 급격히 저하될 수 있는 시기다. 이로 인해 대상포진의 재발 위험이 증가할 가능성이 있다.

이에 대해 반에이치 클리닉의 이재철 원장은 "계절적 변화가 대상포진 발병 위험을 높인다"며, "최근 재발성 대상포진 사례가 증가하는 경향이 있다"고 경고한다. 대상포진은 수두-대상포진 바이러스(Varicella-Zoster Virus, VZV)가 면역력이 저하될 때 재활성화되어 발생한다. 일반적으로 '한 번 앓으면 끝나는 병'으로 오해되지만, 임상 연구에 따르면 약 5~10%의 환자에서 재발이 나타나며, 고위험군에서 이 비율은 더욱 높다.

따라서, 재발성 대상포진은 초기 발병 시보다 발진의 범위가 좁고 통증이 덜할 수 있으나, 반복적인 경과에 따라 신경 손상이 누적되어 대상포진 후 신경통(Posterpetic Neuralgia, PHN)으로 발전할 위험이 증가한다는 것이 이재철 원장의 설명이다.

대상포진의 재발 원인으로는 고령, 당뇨병, 암 등 만성 질환과 면역 억제제의 사용이 있다. 최근엔 젊은 층에서도 과로, 만성 스트레스, 수면 부족, 영양 불균형이 문제로 드러나고 있다. 특히, 비타민 D 결핍은 면역 기능에 악영향을 미쳐 재발 위험을 높이는 것으로 알려져 있다. 이재철 원장은 "가을철 일조량의 감소로 비타민 D 결핍이 심화하는 것이 재발성 대상포진의 중요한 위험 요소"라고 덧붙였다.

대상포진의 치료와 예방은 다각적인 접근이 필요하다. 급성기에는 항바이러스제가 필수적으로 요구되며, 재발 예방을 위해 면역 체계의 회복이 동시에 이루어져야 한다. 이 원장은 "대상포진은 단순한 바이러스 감염이 아니라 면역 체계의 불균형을 나타내는 신호"라며, "충분한 수면, 스트레스 관리, 그리고 비타민 C, D, B군 및 아연 등의 면역 영양소 보충이 필수적"이라고 강조했다.

고위험군, 특히 재발성 대상포진을 경험한 환자 또는 50세 이상, 만성 질환을 앓고 있는 경우 예방접종을 고려해야 한다. 예방접종은 향후 발병률 및 합병증을 감축하는 데 효과적이다.

반에이치 클리닉 이재철 원장은 마지막으로 "재발성 대상포진은 면역력의 불안정성을 알리는 신호"라는 점을 강조하며, "가을철 신체의 변화를 민감히 인지하고, 생활습관을 개선하는 것이 필수적"이라고 조언했다.