한진, ‘Love Connect’로 잇는 마음… 산불 피해 아동가정에 지원

원클릭 글로벌 수익금 일부도 기부

한진은 지난 21일 최근 산불로 피해를 입은 가정의 아동을 위한 봉사활동을 진행했다고 25일 밝혔다.

한진 임직원들이 초록우산어린이재단에서 산불로 피해를 입은 아동가정을 위한 구호키트 전달식을 진행하며 기념사진을 촬영하고 있다. 한진 제공

초록우산어린이재단과 함께한 이번 봉사활동에서 한진 임직원들은 산불 피해를 입은 가정의 아동들에게 전하는 응원 메시지를 작성하고, 피해 지원 대상 가정을 위한 먹거리 키트 포장과 상차 작업 등을 진행했다.

한진은 또한 국내 글로벌 이커머스 셀러들의 해외진출을 지원하는 해외배송 서비스 '원클릭 글로벌'에서 발생한 2분기 판매 수익금 일부를 초록우산어린이재단에 기부했다.

이번 활동은 한진이 지난 2021년 11월부터 이어오고 있는 'Love Connect' 캠페인의 일환으로 올해로 두번째다.

한진은 앞서 지난 5월 올해의 첫 'Love Connect' 캠페인으로 보건복지부·아동권리보장원과 '위기임산부 지원을 위한 업무협약'을 체결하며 기업의 사회적 책임 실천과 공공 안전망 강화에 나선다고 밝힌 바 있다.

한편 올해로 5년째를 맞은 한진의 Love Connect 캠페인은 사업 수익의 일부를 사회에 환원하며 공유가치를 창출하는 CSV(Creating Shared Value) 활동이다.

한진은 그 동안 플로깅 활동, 유기견 봉사, 결식아동을 위한 도시락 봉사 등 다양한 활동을 통해 기업과 사회가 상생할 수 있는 방안을 지속적으로 모색해왔다.

한진 관계자는 "이번 캠페인은 물류 기업으로서 가진 역량을 사회와 나누고, 도움이 필요한 이웃들에게 실질적인 지원을 제공하기 위한 노력"이라며 "앞으로도 지속가능경영을 강화해 기업과 사회가 함께 성장할 수 있는 다양한 활동을 이어가겠다"고 말했다.