영양군 고추로 만든 ‘열라면’ 출시

행안부 제안으로 郡·오뚜기 MOU

백미당, 강원 블루베리 음료 선봬

경북 영양군 고추로 만든 오뚜기 열라면이 27일 출시된다. 아이스크림·커피 브랜드 백미당에선 강원의 블루베리를 활용한 여름 시즌 음료를 출시한다.



행정안전부는 25일 서울 코엑스에서 오뚜기, 백미당아이앤씨와 이 같은 ‘지역·기업 상생 협력 업무협약(MOU)’을 맺었다. 협약식엔 김민재 행안부 차관과 오도창 영양군수, 황성만 오뚜기 대표이사, 서경민 백미당아이앤씨 대표이사 등이 참석했다.



오뚜기와 영양군의 협업은 행안부가 오뚜기에 제안해 성사됐다. 영양군은 지난달 기준 인구 1만5000명으로 울릉도를 제외하고 전국 기초지자체 중 인구가 가장 적은 인구감소지역이다. 다만 강우량이 적고 일조 기간이 긴 환경을 갖춰 우리나라를 대표하는 고추 생산지다.



오뚜기와 함께 협약을 맺은 백미당아이앤씨도 시즌별로 지역을 선정해 해당 지역 특산물을 활용한 제품을 개발해 출시할 계획이다.



행안부는 지난해부터 지역 농가의 판로를 확대하고 생활인구를 늘려 지역에 활력을 불어넣고자 인구감소지역 특산물을 활용한 지역과 기업의 협업 제품 개발·출시를 지원해 오고 있다.