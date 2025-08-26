대기업집단, 신사업 확장보다 ‘시너지 창출’ 집중

3개월간 계열사 61개 편입·73개 제외

주력 사업 지분 인수·흡수합병 등 활발

최근 3개월 대규모기업집단(자산 5조원 이상 공시대상기업집단)은 새로운 영역으로 사업을 확장하기보다는 기존 사업과의 시너지 창출을 위한 지분 인수에 집중했던 것으로 나타났다.

공정거래위원회는 25일 이런 내용을 담은 대규모기업집단 소속회사 변동 현황(2025년 5~7월)을 공개했다. 공정위에 따르면 92개 대기업 소속회사는 5월1일 3301개에서 이달 1일 3289개로 12개 감소했다. 회사설립(신규 25개사·분할 4개사)·지분취득(14개사) 등의 사유로 34개 대기업에서 61개 회사가 새로 계열사로 편입됐다.

사진=뉴시스

반면 흡수합병(31개사)·지분매각(11개사)·청산 종결(19개사) 등 사유로 36개 그룹에서 73개사가 계열사에서 빠졌다.

신규 편입 회사가 많은 대기업은 크래프톤으로, 10개나 됐다. 이어 네이버(4개), 한화·태광·소노인터내셔널(각 3개) 순이었다. 계열 제외된 회사가 많은 곳은 대광(20개), 영원(5개), SK(4개) 순이었다.

공정위는 계열 편입의 경우 신사업 추진보다는 기존 주력 사업과의 시너지 창출을 위한 지분 인수 등이 많았다고 설명했다.

LG는 기존 로봇 사업과의 시너지 창출을 위해 인공지능(AI) 기반 로봇 개발 기업인 베어로보틱스코리아를 계열 편입했고, 한화는 유통업·외식업과의 시너지를 위해 식자재 유통·급식 기업인 아워홈의 지분을 인수해 계열 편입했다.

이 밖에 네이버는 부동산 플랫폼 기업인 아실을, 크래프톤은 애드테크·게임 개발 기업인 넵튠 등 10개사를, 소노인터내셔널은 티웨이항공 등 3개사를 각각 계열 편입했다.

반면 계열 제외의 경우 경영 효율성, 재무구조 개선 목적의 흡수합병, 지분 매각이 많은 것으로 분석됐다. SK는 반도체 검사 관련 경영 효율성 제고 차원에서 아이에스시가 자회사 아이티엠티시를 흡수합병했다.

포스코는 액화천연가스(LNG) 사업 경쟁력 확보를 위해 포스코인터내셔널이 자회사 엔이에이치를 흡수합병해 계열 제외됐다. 재무구조 개선 등을 목적으로 카카오는 웹툰 제작사 넥스트레벨스튜디오의 지분을 매각했고, 네이버도 게임 개발사 스튜디오포립의 지분을 매각해 각각 계열 제외됐다.