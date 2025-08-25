‘독한’ 카스트로프, 이중국적 축구선수 첫 태극마크 단다

홍명보호 9월 A매치 명단 발표



2003년 獨 태생… 한국인 모친 둬

홍 감독 “중원서 파이터처럼 뛰어”

손흥민 주장 교체설에는 말 아껴

9월 미국서 美·멕시코와 경기

한국 축구 역사상 처음으로 이중국적 선수가 남자 A대표팀에 합류했다. 주인공은 독일에서 태어난 옌스 카스트로프(22·묀헨글라트바흐)다. 한국에서 태어난 혼혈선수가 태극마크를 단 적은 있었지만 외국출신 선수가 대표팀에 합류한 건 최초다.



홍명보 한국 축구대표팀 감독은 25일 서울 종로구 축구회관에서 9월 A매치 원정에 동행할 대표팀 명단 26명을 발표했다. 대표팀은 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 진출을 확정한 뒤 처음으로 꾸려진 최정예 멤버다. 손흥민(LAFC)과 이강인(파리 생제르맹), 김민재(뮌헨), 황인범(페예노르트), 이재성(마인츠) 등 기존 주축 멤버가 이름을 올렸다. 미국에서 뛰는 정상빈(세인트루이스)도 2021년 6월 이후 오랜만에 대표팀 유니폼을 입게 됐다.

그래도 역시 이번 대표팀에서 가장 눈에 띄는 얼굴은 카스트로프다. 2003년생으로 독일인 아버지와 한국인 어머니를 두고 있는 카스트로프는 지난 12일 소속을 독일축구협회에서 대한축구협회로 바꿨다.



16세부터 21세까지 독일 연령별 대표팀을 지냈던 카스트로프는 독일 2부리그에 속한 뉘른베르크에서 4시즌(공식전 92경기 7골) 동안 뛰었고, 올해 2월 묀헨글라트바흐로 이적해 함부르크와의 경기에 후반 교체로 출전하며 1부리그인 분데스리가 데뷔전을 치른 날 한국 대표팀에 선발되는 기쁨을 누렸다.



장대일과 강수일처럼 한국에서 태어난 혼혈선수가 A대표팀에서 뛴 적은 있지만 카스트로프처럼 외국에서 태어나고 자란 선수가 합류한 건 이번이 처음이다. 여자 A대표팀에서는 미국에서 태어난 케이시 유진 페어가 태극마크를 단 바 있다.



홍 감독은 “카스트로프는 아직 어린 선수지만 많은 경험을 갖고 있고 또 빠르게 성장하고 있다”며 “무엇보다 한국 대표팀 합류에 강한 의지를 보였고, 그 책임감을 높게 평가했다”고 소개했다. 이어 “카스트로프는 황인범, 김진규, 박용우 같은 기존 미드필더와 다른 유형”이라며 “거칠게 플레이하는 파이터 같은 성향이 우리 팀에 플러스가 될 것”이라고 강조했다. 홍 감독은 2002년 한일월드컵 4강 신화를 거둘 당시 수비형 미드필더로 ‘진공청소기’로 불렸던 김남일의 역할을 기대하고 있다.



월드컵을 준비하는 대표팀은 다음 달 7일 오전 6시 미국 뉴저지주에서 미국을 상대한 뒤 10일 오전 10시 미국 테네시주에서 멕시코를 만난다.



홍 감독은 이번 A매치에서 스리백을 다시 실험할 방침이다. 홍 감독은 “지난달 열린 동아시아축구연맹(EAFF) E-1 챔피언십(동아시안컵) 때 썼던 수비전술을 유럽파 중심으로 테스트할 계획”이라며 “미국이나 멕시코 같은 좋은 팀을 상대로 얼마나 빠른 공수전환이 가능한지 지켜보겠다”고 예고했다.



본격적인 월드컵 준비를 앞두고 홍 감독은 대표팀 주장에 대해서도 고민 중이다. 그동안 완장은 손흥민이 찼다. 홍 감독은 “팀을 위해 어떤 선택이 좋을지 꾸준히 고민하고 있다”며 “변경될 수도, 안 될 수도 있지만 당장은 선택하지 않겠다”고 말했다. 미드필더로 분류했던 손흥민을 공격수로 명단에 올린 것에 대해서는 “손흥민이 월드컵 3차 예선에서 스트라이커 자리에서 경기를 소화한 적도 있다”고 설명했다.