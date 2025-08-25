이재명 대통령 지지율 51.4%… 3주 만에 하락세 멈춰

최저치서 반등… 0.3%P 소폭 올라

이재명 대통령의 국정수행 지지도가 51.4%로 3주 만에 반등했다는 여론조사 결과가 25일 발표됐다.



리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 18∼22일 전국 18세 이상 유권자 2512명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행에 대해 ‘잘함’이라고 평가한 응답자는 51.4%로 나타났다. 이는 전주 대비 0.3%포인트 상승한 수치다. 부정 평가는 44.9%로 집계됐다.

이재명 대통령. 이재명 대통령 SNS 캡처

이 대통령의 지지율은 8월 1∼2주차에 연속으로 하락한 바 있다. 이번 조사에서 소폭이지만 지지율이 상승하며 반등했다.



리얼미터는 이 대통령 지지율의 반등을 이끈 긍정적 요인에 대해 “미·일 순방 준비와 9·19 군사합의 복원 표명 등 외교·안보 분야 활동, 그리고 R&D(연구개발) 예산 증액 편성 같은 경제 정책 발표”를 꼽았고, 지지율 상승을 막은 부정적 요인에 대해서는 “특검 관련 정치 공방, 광복절 특별사면 후폭풍, 세제 개편 불확실성, 연이은 산업재해 사고 등은 지지율 상승을 막은 부정적 요인으로 작용한 것”이라고 분석했다. 한·미 정상회담의 결과가 향후 이 대통령 지지도에 큰 영향을 미칠 것으로 보인다.



대통령 국정수행 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰 수준에서 ±2.2%포인트로, 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.