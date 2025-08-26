“野와 당연히 대화… 鄭대표와 난 입장 달라”

국내 정치

“지지율 연연하면 판단 흐려져”

鄭 “옳은 말씀… 궂은일은 내가”

이재명 대통령은 24일 방일 일정을 마치고 미국으로 향하는 기내 브리핑에서 새로 선출되는 국민의힘 대표와 당연히 대화해야 한다고 밝혔다.



이 대통령은 국민의힘 전당대회에서 윤석열 전 대통령의 탄핵에 반대하는 ‘반탄파’가 결선에 진출한 것과 관련해 앞서 이 대통령이 ‘야당 대표와 끊임없이 대화하겠다’는 기존 입장이 유효하냐는 질문에 “일단 공식적인, 법적인 야당의 대표가 법적인 절차를 거쳐서 선출되면 대화해야죠. 당연히 대화해야죠”라고 답했다.

이재명 대통령이 24일(현지시간) 일본 도쿄 하네다공항 이륙 뒤 한미 정상회담을 위해 미국 워싱턴DC로 향하는 공군 1호기 기내에서 기자간담회를 하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 “참 어려운 문제다. 정청래 (더불어민주당) 대표도 그런 고민이었을 것 같다”면서도 “그러나 대통령 입장에서는 그런 사람들이 뽑힌다 하더라도 뽑은 사람들도 국민이고, 일단 거기에 대해서 나중에 어떤 법적, 정치적 제재가 될지는 모르겠지만 그건 알 수 없는 일”이라며 국민의힘 대표와도 대화하겠다고 했다.



이 대통령은 “정청래 여당 대표의 입장과 대통령의 입장은 다르다고 생각한다”면서 “저는 여당의 도움을 받아서 여당의 입장을 가지고 대통령 선거에 이긴 건 맞는데, 당선돼서 국정을 맡는 순간부터는 여당을 대표하는 게 아니라 국민을 대표해야 한다”고 말했다.



이에 대해 정청래 대표는 “대통령의 당연하고 옳은 말씀”이라고 반응했다. 정 대표는 이날 페이스북에 이 대통령의 발언이 담긴 보도를 언급하며 “(이 대통령은) 대한민국 대통령으로서 여야를 다 아울러야 한다”며 이같이 밝혔다. 정 대표는 “나는 여당 대표로서 궂은일, 싸울 일을 하는 것이다. 따로 또 같이”라고 썼다.



이 대통령은 최근 지지율 하락과 관련해서는 “제일 중요한 것은 국민 삶의 조건을 더 낫게 만들어 놓는 것”이라고 말했다. 이 대통령은 “그 과정에서 진통은 있을 것”이라며 “결국 강물이 흘러서 바다로 가야 되는데, 흐름을 잘 유지한다면 그 과정에 가끔 태풍도 불고, 풍랑도 일고, 계곡을 지나다 보면 물살이 거칠어지기도 하고 할 텐데, 거기에 너무 연연하면 판단이 흐려질 수 있다는 생각”이라고 설명했다.