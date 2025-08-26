세계일보
李 “北문제, 트럼프와 제한 없이 얘기… 길 만들어야”

입력 : 2025-08-26 04:00:00
수정 : 2025-08-25 17:44:12
워싱턴=박영준 기자 yjp@segye.com
“한국 평화·안보 문제 제일 중요”
김여정 ‘위인 아니다’ 발언 대해
“위인 되길 기대하나 생각 들어”

이재명 대통령은 도널드 트럼프 미국 대통령과 대북 정책에 대해 논의할 계획이라면서 “길을 한번 만들어봐야 되지 않을까 싶다”고 밝혔다.

이 대통령은 일본 순방을 마치고 미국으로 향하는 기내 기자간담회에서 트럼프 대통령과 대북 정책에 대해 논의할 수 있느냐는 질문에, “제한 없이 필요한 얘기는 다 해 볼 생각”이라고 말했다.

이재명 대통령이 24일(현지시간) 일본 도쿄 하네다공항 이륙 뒤 미국 워싱턴DC로 향하는 공군 1호기 기내에서 기자간담회 장소로 향하며 취재진을 향해 인사하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 “나쁜 이야기가 아니면 다 해 봐야죠, 자주 있는 기회도 아니고”라며 “북한 문제는 우리에게 매우 중요한 문제니까 핵 문제든, 북한 문제든, 한반도의 평화와 안정에 관한 것은 대한민국 안보 문제에서 제일 중요한 것 아니냐”고 말했다.

이 대통령은 김여정 북한 노동당 부부장이 최근 이재명정부의 대북 선제 조치 등과 관련 ‘이재명은 역사의 흐름을 바꾸어 놓을 위인이 아니다’라고 평가절하한 것에 대한 입장을 묻는 말에는 “위인되기를 기대하나 보다 이 생각이 얼핏 들었다”고 답했다. 이 대통령은 “부부장의 그 성명을 보고 화가 나거나 전혀 그러진 않았다”면서 “일부 표현에 너무 연연할 필요가 없다. 큰 흐름 중에 돌출 부분 정도라고 생각한다”고 말했다.

김여정 북한 노동당 부부장. 뉴시스

이 대통령은 최근 남북 긴장 관계가 2017년 문재인정부 초기와 같이 긴장이 고조돼 있지만, 2018년의 남북 대화 국면처럼 극적인 변화가 있을 수 있겠느냐는 질문에 당시 상황과는 비슷하지 않고, “훨씬 나쁘다”고 지적했다.

 

이 대통령은 “불신도 매우 깊어졌고, 적대감도 매우 커졌고, 북한의 핵무기 또는 미사일 개발 정도도 그때와 비교할 수 없을 정도”라면서 “또 주변국 관계도 많이 나빠졌다. 지금은 더구나 세계 평화 또는 다른 나라의 입장, 동맹의 입장 이런 고려보다는 자국의 이익, 이게 더 중요한 그런 상황이 돼서 객관적으로는 비교할 수 없을 만큼 매우 상황은 안 좋다”고 강조했다.

 

이 대통령은 한·일 정상회담에서 이시바 총리가 과거사에 대한 입장을 원론적인 수준에서만 언급했다는 지적과 관련해서는 “지적당할 것도 각오했다”고 말했다.

 

이 대통령은 “과거사 문제나 영토 문제가 분명히 있고 시정해야 된다”면서 “그러나 그 문제가 해결되지 않았다고 경제 문제, 안보 문제, 기술협력 문제, 기후사회 문제, 국민들 간에 교류 협력 문제를 다 팽개칠 필요는 없지 않느냐”고 강조했다.

박영준 기자

