李 “北문제, 트럼프와 제한 없이 얘기… 길 만들어야”

“한국 평화·안보 문제 제일 중요”

김여정 ‘위인 아니다’ 발언 대해

“위인 되길 기대하나 생각 들어”

이재명 대통령은 도널드 트럼프 미국 대통령과 대북 정책에 대해 논의할 계획이라면서 “길을 한번 만들어봐야 되지 않을까 싶다”고 밝혔다.



이 대통령은 일본 순방을 마치고 미국으로 향하는 기내 기자간담회에서 트럼프 대통령과 대북 정책에 대해 논의할 수 있느냐는 질문에, “제한 없이 필요한 얘기는 다 해 볼 생각”이라고 말했다.

이재명 대통령이 24일(현지시간) 일본 도쿄 하네다공항 이륙 뒤 미국 워싱턴DC로 향하는 공군 1호기 기내에서 기자간담회 장소로 향하며 취재진을 향해 인사하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 “나쁜 이야기가 아니면 다 해 봐야죠, 자주 있는 기회도 아니고”라며 “북한 문제는 우리에게 매우 중요한 문제니까 핵 문제든, 북한 문제든, 한반도의 평화와 안정에 관한 것은 대한민국 안보 문제에서 제일 중요한 것 아니냐”고 말했다.



이 대통령은 김여정 북한 노동당 부부장이 최근 이재명정부의 대북 선제 조치 등과 관련 ‘이재명은 역사의 흐름을 바꾸어 놓을 위인이 아니다’라고 평가절하한 것에 대한 입장을 묻는 말에는 “위인되기를 기대하나 보다 이 생각이 얼핏 들었다”고 답했다. 이 대통령은 “부부장의 그 성명을 보고 화가 나거나 전혀 그러진 않았다”면서 “일부 표현에 너무 연연할 필요가 없다. 큰 흐름 중에 돌출 부분 정도라고 생각한다”고 말했다.

김여정 북한 노동당 부부장. 뉴시스

이 대통령은 최근 남북 긴장 관계가 2017년 문재인정부 초기와 같이 긴장이 고조돼 있지만, 2018년의 남북 대화 국면처럼 극적인 변화가 있을 수 있겠느냐는 질문에 당시 상황과는 비슷하지 않고, “훨씬 나쁘다”고 지적했다.

이 대통령은 “불신도 매우 깊어졌고, 적대감도 매우 커졌고, 북한의 핵무기 또는 미사일 개발 정도도 그때와 비교할 수 없을 정도”라면서 “또 주변국 관계도 많이 나빠졌다. 지금은 더구나 세계 평화 또는 다른 나라의 입장, 동맹의 입장 이런 고려보다는 자국의 이익, 이게 더 중요한 그런 상황이 돼서 객관적으로는 비교할 수 없을 만큼 매우 상황은 안 좋다”고 강조했다.

이 대통령은 한·일 정상회담에서 이시바 총리가 과거사에 대한 입장을 원론적인 수준에서만 언급했다는 지적과 관련해서는 “지적당할 것도 각오했다”고 말했다.

이 대통령은 “과거사 문제나 영토 문제가 분명히 있고 시정해야 된다”면서 “그러나 그 문제가 해결되지 않았다고 경제 문제, 안보 문제, 기술협력 문제, 기후사회 문제, 국민들 간에 교류 협력 문제를 다 팽개칠 필요는 없지 않느냐”고 강조했다.