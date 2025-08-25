美부통령 “對러 제재 남은 카드 많다”

러·우 전쟁 평화협상 진전 없자 압박

“사안별로 어떤 조치 내릴지 판단할 것”

도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 ‘알래스카 회담’ 후에도 평화협상이 진전을 보이지 않자 트럼프 행정부가 연일 ‘대러시아 제재’ 카드를 꺼내들고 있다.



JD 밴스 미국 부통령은 24일(현지시간) 미 NBC방송과의 인터뷰에서 “대러 제재는 테이블에서 제외되지 않았다”며 “트럼프 대통령은 이 분쟁을 끝내고 압박을 가하기 위해 남은 카드가 많고, 우리는 사안별로 어떤 조치가 러시아를 협상 테이블로 끌어내기 위해 적절한 압박을 행사할 수 있을지 판단할 것”이라고 말했다.

JD 밴스 미국 부통령. UPI연합뉴스

미국의 대러 제재는 러시아에 대한 고율 관세 부과 등 경제 제재뿐 아니라 러시아 석유를 구매하는 국가들에 대한 ‘2차 제재’를 포함한다. 미국은 이미 러시아산 석유를 대량 구매하는 인도에 ‘2차 제재’ 성격의 추가 관세를 부과하기로 했다.



앞서 트럼프 대통령도 지난 22일 “러시아와 우크라이나의 태도를 지켜본 후 우리가 뭘 해야 할지 결정할 것이다. 2주 안에 중요한 결정을 내리겠다”며 대러 제재 가능성을 언급했다.



밴스 부통령은 ‘트럼프가 러시아에 끌려가고 있느냐’는 질문에 대해 전혀 그렇지 않다고 선을 그었다. 그는 러시아가 우크라이나 전쟁 종식을 위한 협상에서 “의미 있는 양보를 했다”면서 “모든 것을 양보한 것은 아니지만 우리는 진전을 이루고 있다”고 강조했다. 그는 “전쟁 3년반 만에 러시아가 처음으로 일부 핵심 요구사항에 대해 유연해졌으며, 우크라이나에 대한 향후 침공을 막기 위한 안전보장 필요성을 인정했다”면서 협상 가능성을 부각했다.