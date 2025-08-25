비 온 날 맨홀 작업하던 40대 숨진 채 발견

불어난 물에 휩쓸렸을 가능성

경찰, 동료들 대상 경위 조사

비가 내린 25일 서울 강서구 염창동의 한 맨홀에서 작업하던 40대 남성이 숨진 채 발견됐다.

25일 서울 염창동 맨홀에서 작업자 한 명이 내부로 휩쓸려 가는 사고가 발생, 관계자들이 현장에서 조사를 하고 있다. 연합뉴스

서울소방재난본부는 25일 오전 8시57분 “맨홀 작업 중 한 명이 빠졌다”는 신고를 받고 인원 59명과 장비 14대를 현장에 투입해 구조작업을 벌였다고 밝혔다. 당국은 오전 9시42분 약 1㎞ 떨어진 가양빗물펌프장 인근에서 심정지 상태의 40대 남성 A씨를 발견했다. 그는 오전 10시45분쯤 숨진 채로 인양됐다.



당국은 이날 내린 비로 물이 불어나 급류에 A씨가 휩쓸렸을 가능성을 염두에 두고 다른 작업자 4명 등을 상대로 사고 경위를 조사 중이다. A씨는 강서구청에서 발주한 하수관로 보수 작업을 한 것으로 확인됐다. 안전 등을 관리하는 감리 담당자는 현장에 없었고, 안전관리자를 겸직하는 업체의 현장 대리인이 있었다고 전해졌다. 강서구청 관계자는 “감리 담당자는 강서구에서 시행하는 10개 공사 현장을 돌아다니기 때문에 공사장에 상주하지 않고, 따로 안전관리자가 있었다”고 말했다.



올해 7월까지 맨홀에 들어가 작업하다 사망한 노동자는 6명으로 지난해(1명)와 비교해 급증했다. 특히 지난달 6일 인천, 27일 서울 금천구 사례처럼 혹서기 맨홀 내 질식 사고가 잇따르며 현장 감독과 보디캠·가스농도측정기 의무화 등 관련 대책이 추진되는 중이었다.



전문가들은 맨홀 사고가 잇따르는 만큼 작업 환경 전반을 고려한 종합적인 안전대책이 필요하다고 입을 모은다. 이영주 서울시립대 교수(소방방재학)는 “개별 사고에 대해서만 대비책을 세울 것이 아니라 맨홀 작업 환경 전반을 확인하고 발생 가능한 사고에 대응해야 한다”고 지적했다.