[단독] “성진학교 설립 막힘 없어야” 장애학생 엄마 100명 거리 나선다 [심층기획-'님비'에 갇힌 특수학교]

“특수학교 설립이 미뤄지면 아이와 부모들에게 너무 큰 고통이에요.”

서울 성동구 내 특수학교 성진학교 건립과 관련해 일부 주민들이 반발하는 가운데, 장애학생 학부모들이 서울시의회의 심의를 앞두고 “반드시 통과시켜야 한다”며 거리로 향한다.

김남연(사진) 장애인부모연대 서울지부 대표는 19일 서울 중구의 한 카페에서 가진 인터뷰에서 “장애학생 학부모들과 장애인 단체 등이 27일 시의회 본관 앞에서 모여 기자회견을 열고, 9월1일부터 12일까지 집회를 개최할 계획”이라며 “시의회 심의에서 성진학교 설립안이 반드시 통과돼야 한다”고 강조했다. 기자회견에는 장애학생 부모 100여명이 참여할 예정이다.

성진학교는 지체장애 학생들을 위한 특수학교로, 폐교 예정인 성수공업고등학교 부지에 2029년 문을 열 계획이다. 시교육청 행정예고 등 행정 절차는 대부분 끝났지만, 시의회의 의결이 남은 상황이다.

시의회 교육위원회는 27일부터 열리는 임시회에서 성진학교 설립안에 대해 논의할 예정이다. 상임위 통과 뒤 본회의 의결까지 이뤄지면 성진학교 설립이 본격화한다. 다만 교육위원회 부위원장을 맡은 황철규 서울시의원(국민의힘∙성동4) 등이 반대파 주민들과 뜻을 함께하고 있어 심사가 보류될 가능성이 크다는 관측도 나온다.

김 대표는 “일반학교를 지을 때에는 반대 목소리가 전혀 없지만, 꼭 특수학교를 지으려고 하면 반대에 부딪힌다. 엄마들이 뭉치지 않으면 건립이 어려울 수 있기 때문에 거리로 나서는 것”이라면서 “일각에서 주장하는 부지 이전은 ‘시간 끌기’일 뿐이다. 지체될수록 장애학생과 가족들의 고통은 커지고, 희망은 꺼진다”고 호소했다. 실제 중랑구 동진학교는 주민 반대로 12년간 부지를 8차례 옮겼고, 개교가 2017년에서 2027년으로 10년이나 늦춰졌다.

서울 성동구에 2016년부터 거주 중인 김 대표도 자폐 1급의 20대 중증장애인 자녀를 둔 부모다. 그는 이웃 주민들이 ‘명품 동네’를 언급하며 성진학교 설립에 반대 의사를 밝힌 것과 관련해 “모두가 공존하며 어울리고 사는 게 명품 동네 아닌가”라고 반박했다.

김 대표는 장애학생 학부모들이 자녀의 특수학교 입학을 위해 수단을 가리지 않는 형국이라고 설명했다.

김 대표는 “현재 중랑∙동대문∙성동구 권역에는 특수학교가 한 곳도 없다”며 “특수학교에 지원할 때 거주지가 가까울수록 유리한데, 부모들이 오죽하며 지인과 친척집에 ‘불법 전입’ 신고를 하기도 한다. 그만큼 절박한 것”이라고 말했다.

김 대표는 끝으로 지자체에서도 적극적으로 나서야 한다고 강조했다. 그는 “특수학교 건립이 수십 년이 지나도 반대에 부딪히는 이유는 결국 인식 문제”라면서 “서울시 등 각 지자체에서도 인식 개선 운동에 적극적으로 나서야 한다. 건립 문제에도 개입해야 한다. 단순히 교육계의 문제가 아니다”고 말했다.