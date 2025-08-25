경북시군의회의장協, 경주 월례회서 APEC 성공개최 다짐

경북 경주시의회는 지난 21일 경주 힐튼호텔에서 제337차 경북시군의회의장협의회 월례회를 개최했다고 25일 밝혔다.

경주시의회는 지난 21일 경주 힐튼호텔에서 제337차 경북시군의회의장협의회 월례회를 개최한 가운데 기념촬영을 하고 있다. 경주시의회 제공

경북지역 시·군 의장이 참여한 이번 월례회는 '2025 APEC 정상회의' 홍보영상 시청을 시작으로 이동협 협의회장의 개회사 및 환영사, 주낙영 경주시장의 축사, 감사패 및 기념품 전달, 사회복지시설 성금 전달, 본회의 및 기념촬영 등의 순으로 진행됐다.

본회의에서는 경북시군의회의장협의회 활동사항에 대한 내용을 보고하고, 각종 지역축제에 대한 안내와 함께 각 시·군 주요 현안사항과 의정활동을 논의했다.

또 10월 말 열리는 APEC 정상회의와 관련해 김상철 경북도 APEC 준비지원단장으로부터 준비상황을 보고받고, 각 시·군별 의견을 교류하면서 성공 개최에 대한 방법을 모색했다.

경북시군의회의장협의회는 경북 22개 시군 지방의회 발전을 도모하고, 지방자치 발전에 기여하기 위한 협의체다. 매달 각 시군을 순회하며 회의를 열고 있다.

이동협 협의회장은 "2개월 앞으로 다가온 APEC 정상회의가 성공적으로 개최되기 위해서는 지방의회의 연대와 협력이 매우 중요하다"며 "경북 발전과 도민 행복을 위한 지혜를 모아주실 것을 당부드린다"고 말했다.