트럼프 "北김정은과 좋은 관계…언젠가 다시 만나기를 고대"

입력 : 2025-08-26 01:14:03
수정 : 2025-08-26 02:18:06
"金, 대단한 능력 가져…내가 당선되지 않았으면 핵전쟁 겪었을 것"

도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 북한 김정은 국무위원장과의 재회동에 대한 의지를 거듭 밝혔다.

 

트럼프 대통령은 이날 한미 정상회담에 앞서 행정명령에 서명한 뒤 취재진으로부터 김 위원장과 만날 의향이 있는지 질문을 받자 "나는 북한의 김정은과 매우 좋은 관계를 갖고 있다"면서 "언젠가 다시 볼 것이다. 그를 만나는 것을 고대하고 있다. 그는 나와 아주 잘 지냈다"라고 말했다.

2017년 6월 북미 정상회담이 열린 당시 싱가포르에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 북한 김정은 국무위원장이 업무오찬을 마치고 산책하고 있다. AP연합뉴스

트럼프 대통령은 1기 집권 시절에 김 위원장과 두 차례 정상회담을 가졌다는 점을 상기시키면서 "나는 그를 여동생(김여정 노동당 부부장)을 제외한 누구보다도 그를 잘 안다"고 강조했다.

 

그러면서 "나는 그와 매우 잘 지냈고, 우리는 (1기 집권 시절에) 아무 문제도 없었다"며 "만약 (2016년 대선에서) 힐러리 클린턴이 이겼다면, 핵전쟁을 겪었을지도 모른다"고 주장했다.

 

그는 "그것(핵전쟁)이 일어나면 모든 게 끝이다. 우리는 핵전쟁을 겪지 않을 것"이라고도 말했다.

 

트럼프 대통령은 "내가 취임한 이후로 그와 문제가 없었다. 알다시피 그는 많은 로켓을 실험하고 있다. 그는 대단한 능력을 갖고 있다. 난 그렇게 말하겠다"고 평가하기도 했다.

<연합>

