'美변호사' 이소은 "동양계 미국인 의사과 결혼…코로나 때 출산"

사진=유튜브 '밉지않은 관종언니' 화면 캡처

가수에서 변호사로 제2의 인생을 살고 있는 가수 이소은이 2016년 동양계 미국인 남편과 결혼해 2020년 딸을 낳았다고 했다.

이소은은 25일 유튜브 채널 '밉지 않은 관종언니'에 나와 남편과 러브 스토리와 출산에 관해 애기했다.

이소은은 남편에 대해 "동양계 미국인"이라며 "뉴욕에 가자마자 만났다. 그때 로펌 1년차였고, 자연스럽게 만나게 됐다"고 말했다.

이소은은 "제가 문화 예술 비영리단체를 했다. 클래식 음악을 아트 워크와 같이 보여줄 수 있는 소호 갤러리에서 만나게 됐다"고 했다.

이어 "연애는 3년 반 정도 했는데, 뉴욕에 사는 사람을 만나니까 또 다른 큰 결정을 해야 하지 않나. 다른 곳에 정착해야 하니까 엄청 고민이 됐다"고 말했다.

이소은은 코로나 사태 당시 딸을 낳아 힘든 시기를 보냈다고 했다.

이소은은 "딸이 2020년 4월생인데 태어날 때 코로나 때문에 뉴욕이 완전히 락다운 됐다"고 말했다.

또 "남편이 의료진인데도 병원 안에 못 들어온다고 해서 무너졌다. 뉴욕을 떠나 시댁 근처 자그마한 병원에서 아이를 낳았다"고 했다.

이소은은 "그 병원에 들어올 순 있었지만 24시간만에 퇴원하라고 해서 일주일만에 뉴욕에 오게 됐다"고 말했다.

그러면서 "한국 조리원이 너무 그리웠다. 남편이 유튜브를 보고 미역국 끓이는 법을 배워 끓여줬다"고 했다.