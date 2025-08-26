요람에서 무덤까지…반려동물 생애 케어하는 ‘펫 휴머니제이션’ 시대

게티이미지뱅크

1500만 반려인 시대를 맞아 반려동물을 향한 인식 변화가 우리 삶의 방식 자체를 바꿔놓고 있다. 탄생의 기쁨부터 일상의 소소한 행복, 그리고 이별의 순간까지 반려동물의 전 생애를 아우르는 ‘펫 휴머니제이션(Pet Humanization)’ 열풍이 거세다.

반려동물을 더 깊이 이해하고 더 잘 돌보며, 마지막 순간까지 품격 있게 보내려는 반려인들이 늘어나면서 관련 산업도 급속히 다변화되고 있다. 교육, 수면, 장례 등 ‘요람에서 무덤까지’ 이어지는 반려동물 전용 라이프케어 서비스는 이제 선택이 아닌 필수 트렌드로 자리 잡고 있다.

◆우리 강아지 속마음이 궁금하다면…‘댕댕어’부터 생일 케이크까지 배운다

‘우리 강아지가 왜 이럴까?’ 반려동물을 가족으로 맞이한 이들이 가장 먼저 마주하는 고민이다. 단순히 먹이고 재우는 것을 넘어 진정한 소통을 하고 싶은 보호자들이 늘면서 관련 교육 콘텐츠 시장도 빠르게 성장하고 있다.

국내 대표 성인 교육 콘텐츠 회사 데이원컴퍼니는 학습지 브랜드 ‘마이라이트’를 통해 반려견 행동 언어를 체계적으로 배울 수 있는 ‘댕댕어 학습지’를 선보였다. 외국어를 배우듯 반려견의 감정과 신호를 이해할 수 있도록 설계된 이 학습지는 출시 이후 반려인 사이에서 입소문을 타며 인기를 끌고 있다.

총 40강, 4권으로 구성된 커리큘럼에는 반려견의 50가지 행동 언어, 사회화 훈련, 놀이 활동, 갈등 해결법 등이 단계별로 담겼다. 특히 유럽 반려견 훈련사 협회(PDTE) 출신의 이연택 훈련사와의 협업을 통해 교육의 전문성을 높였다. 온라인 강의와 함께 1:1 전문가 상담, 대면 코칭까지 패키지로 제공해 시간과 비용 부담을 느끼던 보호자들에게 실질적인 해결책을 제시하고 있다.

수강자들의 반응도 긍정적이다. “잘 몰랐던 우리 강아지의 감정을 비로소 이해하게 됐다”, “문제 행동이 놀라울 정도로 빠르게 개선됐다”는 실제 후기들이 이어지고 있다.

반려견의 생일이나 입양 기념일 등 특별한 날을 직접 준비하려는 보호자들도 늘고 있다. 이에 데이원컴퍼니의 직업 스킬 교육 브랜드 ‘콜로소’는 반려동물 케이크 전문 브랜드 ‘왈테이블’과 손잡고 강아지 디자인 케이크 제작 교육 콘텐츠를 선보였다.

해당 강의는 왈테이블에서 가장 인기 있는 6종의 테마 케이크를 실습 중심으로 다룬다. 얼굴 형태, 엎드림, 발라당 등 다양한 자세별 시트 성형법은 물론, 눈매와 귀 모양, 털 질감 표현 같은 세밀한 디테일도 배울 수 있어 반려동물의 케이크를 손수 준비하고 싶은 보호자들의 관심을 끌고 있다.

이강민 데이원컴퍼니 대표는 “천오백만 반려인 시대를 맞아 어떤 니즈가 있을지 파악하는 데 집중했고, 이를 토대로 콘텐츠를 개발한 결과 기대 이상의 수요와 높은 만족도를 확인했다”며 “앞으로도 시장을 면밀히 모니터링해 수요를 정확히 짚어내고 이를 충족시키는 양질의 교육 콘텐츠를 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.

◆펫보험 전문 회사 파우치, 보호자 마음 먼저 읽는 보험 설계로 펫보험 시장 재편 노린다

반려인구가 증가하면서 펫보험 시장 역시 빠르게 확대되고 있다. 하지만 기존 펫보험은 대형 보험사의 부가 상품에 머물러 보장 범위가 제한적이고, 보험료에 비해 실제 혜택이 부족하다는 지적을 받아왔다.

이러한 문제 해결을 위해 펫보험 전문 회사 ‘파우치’는 보호자의 실질적인 불편을 해결하는 펫보험 서비스를 내세우며 시장에 출사표를 던졌다. 국내 첫 장기 펫 보험상품인 '펫퍼민트'를 개발한 서윤석 대표를 중심으로 보험 전문가, 수의사, 디지털 전략 인력 등 다양한 분야의 전문가들이 참여해 전문성과 실용성을 동시에 갖춘 것이 특징이다.

보험업 예비인가를 추진 중인 파우치는 인공지능(AI) 기반 언더라이팅과 보험금 지급 시스템을 자체 구축해 복잡한 절차를 최소화하고, 신뢰도 높은 서비스를 제공할 예정이다. 또한 보험과 헬스케어 플랫폼을 결합해 보호자가 직접 체감할 수 있는 직관적이고 간편한 보험 경험을 구현하는 것을 목표로 하고 있다.

향후 파우치는 펫보험을 기반으로 헬스케어, 라이프케어, 커머스 등으로 사업 영역을 확장해 반려동물 라이프케어 전반을 아우르는 플랫폼으로 성장해 나갈 계획이다.

◆보람상조 스카이펫, 맞춤 장례·생체 보석 서비스로 털 한 올까지 기억한다

생명이 있는 모든 존재에게는 마지막 순간이 온다. 반려동물과의 이별 역시 피할 수 없는 숙명이지만, 그 이별마저 가족처럼 존엄하게 보내고자 하는 보호자들의 마음이 프리미엄 펫상조 시장의 성장을 이끌고 있다.

35년 상조 전문 기업 보람상조는 반려동물 장례 전문 브랜드 ‘스카이펫’을 통해 단순한 화장 중심의 서비스가 아닌 맞춤형 장례 문화 정착에 앞장서고 있다.

스카이펫은 반려동물 전용 추모실과 장례지도사, 전용 차량을 비롯해 펫 전용 관, 유골함, 최고급 수의, 액자, 헌화꽃, 장례 증명서까지 전 과정을 세심하게 지원한다. 보호자가 반려동물과 마지막 인사를 나눌 수 있는 공간과 시간을 충분히 제공하는 것이 특징이다.

특히 자체 특허기술로 개발된 생체보석 서비스 ‘펫츠비아’는 반려동물의 털, 발톱, 유골을 원료로 단 하나뿐인 보석을 제작해준다. 주얼리나 오마주(위패) 형태로 제공되며 살아있는 동안에도 제작이 가능해 ‘함께한 시간’을 간직하려는 보호자들에게 깊은 감동을 준다.

보람상조는 지난 3월 ‘2025 대한민국 명품브랜드 대상’ 펫상조 서비스 부문에서 2년 연속 수상하며 프리미엄 펫상조 시장의 대표 브랜드로 자리잡고 있다. 단순한 이별을 넘어 가족으로서의 반려동물을 마지막까지 존중하는 문화를 만들어가고 있다.