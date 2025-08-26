트럼프 “김정은 올해 만나고 싶다”… 李 “피스메이커 돼달라”

도널드 트럼프 미국 대통령은 25일(현지시간) 이재명 대통령과의 한·미 정상회담에서 김정은 북한 국무위원장과의 만남 가능성에 대해 “올해 그를 만나고 싶다”고 답했다.

이 대통령은 10월 열리는 경주 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의에서 김정은 위원장과 만남을 추진해보자고 권하고, 트럼프 대통령도 이에 긍정적인 답변을 내놓았다.

사진=로이터연합뉴스

트럼프 대통령은 한·미 정상회담에서 김 위원장을 언제 만날 것이냐는 질문에 “나는 많은 사람을 만나고 있다. 그래서 말하기는 어렵지만, 올해 그를 만나고 싶다”고 말했다. 트럼프 대통령은 “김 위원장과 저는 (과거에) 좋은 관계를 유지했다. 제가 (그 당시) 김 위원장을 ‘로켓맨’이라고 얘기했는데, 다시 한 번 얘기를 하게 되기를 바란다”면서 “서로 대화할 준비가 된다면 그런 기회가 있으리라 생각한다”고 밝혔다.

비공개 정상회의에서는 이 대통령이 트럼프 대통령에게 에이펙 정상회의에서 김 위원장과의 만남을 권유하자 트럼프 대통령은 “슬기로운 제안”이라고 답했다고 강유정 대통령실 대변인은 전했다. 트럼프 대통령은 또 한국 측 배석자들에게 “김정은 (위원장)을 만나라고 한 지도자는 처음”이라며 “이 대통령은 정말 스마트한(똑똑한) 사람”이라고 했다고 강 대변인은 전했다.

강 대변인은 트럼프 대통령의 에이펙 정상회의 참석과 관련 “트럼프 대통령이 에이펙에 온다면 여기서 김 위원장과 만나는 것이 어떻겠느냐는 일종의 선후관계가 있는 제안이었다”며 “아마 그 부분은 연동돼서 움직이지 않을까 예측한다”고 말했다.

이 대통령은 정상회담에서 “저의 관여로 남·북 관계가 잘 개선되기는 쉽지 않은 상태인데, 실제로 이 문제를 풀 수 있는 유일한 인물은 트럼프 대통령”이라며 “대통령께서 ‘피스메이커’를 하시면 저는 ‘페이스메이커’로 열심히 지원하겠다”고 말하기도 했다.