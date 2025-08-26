간밤 수도권·강원 등에 많은 비·곳곳 극한호우…오후까지 계속

전북 김제에 1시간 80㎜ 호우…화천에 12시간 동안 140㎜ 내려

호우에도 열대야 계속…낮 기온 떨어지지만 습해 무더위는 이어져

25일에서 26일로 넘어오는 밤사이 수도권과 강원 북서부, 충청, 전북을 중심으로 많은 비가 내렸다.



호우에도 열대야는 그치지 않았다.

곳에 따라 소나기가 내린 지난 25일 서울 종로 일대에서 시민들이 우산을 쓰고 걷고 있다.

대기 중상층 기압골 영향으로 북서쪽에서 차고 건조한 공기가 남하해 들어오고 남서쪽에서 고온다습한 공기가 지속해서 유입되며 많은 비가 내렸다.



곳곳에 '극한호우'도 쏟아졌다.



전북 김제시(진봉면)에는 26일 오전 6시 3분부터 1시간 동안 80.0㎜, 강원 화천군(사내면)에는 오전 6시 29분부터 1시간 동안 74.0㎜ 비가 내렸다.



25일 오후 8시부터 26일 오전 8시까지 누적 강수량을 보면 화천군(사내면) 139.0㎜, 충남 보령시 삽시도 133.0㎜, 경기 포천시(창수면) 129.5㎜, 강원 철원군 108.6㎜, 충남 천안시 105.0㎜, 김제시(진봉면) 103.5㎜ 등 12시간 동안 100㎜ 넘는 비가 내린 곳이 많았다.



비는 26일 오후까지 이어질 전망이다.



특히 오전 중 서쪽 지역에 시간당 강우량 30㎜ 이상의 집중호우가 반복되겠다.



앞으로 더 내릴 비의 양은 호남 20∼60㎜(전북서부 최대 80㎜ 이상), 경기북동부·대전·충남남부·충북남부 10∼40㎜, 대구·경북·제주 5∼40㎜, 부산·울산·경남·울릉도·독도 5∼30㎜, 서울·인천·경기서부·경기남동부·세종·충남북부·충북중북부 5∼20㎜ 정도일 것으로 예상된다.



극심한 가뭄을 겪는 강원 동해안엔 비가 거의 내리지 않았다.



강원 강릉시는 밤사이 비가 오지 않다가 이날 오전 8시 0.4㎜ 정도 내렸다.



지난밤 지표면에서 방출된 열이 대기 밖으로 빠져나가지 못하게 막는 구름이 하늘에 많은 가운데 고온다습한 공기가 지속해서 유입되면서 중부지방 도심과 해안, 남부지방 대부분에서 열대야가 나타났다.



이날 낮 최고기온은 29∼34도로 예년 이맘때 기온보다는 높지만, 비가 내리기 전(25일 낮 최고기온 32∼37도)보다는 3도 안팎 낮겠다.



다만 낮까지 내륙을 중심으로 고온다습한 공기 유입이 지속되고 비가 그친 지역에서 상대습도가 70% 이상으로 높게 유지되면서 무덥기는 무덥겠다.



서해안에 이날 오후, 나머지 해안과 산지에 밤까지 순간풍속 시속 55㎞(15㎧) 안팎의 강풍이 불겠다. 산지는 순간풍속이 시속 70㎞(20㎧) 안팎에 이를 정도로 바람이 더 거세게 불 수 있으니 대비해야 한다.



동해중부바깥먼바다와 동해남부북쪽먼바다에 오후부터 바람이 시속 30∼60㎞(9∼16㎧)로 거세게 불고 물결이 1.5∼3.5ｍ 높이로 높게 일겠다.

<연합>