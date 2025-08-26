젊어서 괜찮다고?...’부정맥’ 환자 급증, 원인은 '이것'

게티이미지뱅크

최근 젊은층까지 위협하는 '부정맥' 환자가 급속히 늘고 있는 것으로 나타났다.

건강보험심사평가원이 25일 공개한 자료를 분석한 결과, 부정맥으로 치료받은 환자는 2020년 40만3000명에서 2024년 50만1000명으로 4년간 24.5% 급증했다. 연평균 6% 이상 증가세를 기록한 셈이다.

주목할 점은 젊은층 환자 비중이 상당하다는 사실이다. 2024년 기준 30~40대가 전체 환자의 11.6%를 차지했고, 50대도 17.3%에 달했다.

부정맥은 심장박동 리듬에 이상이 생기는 질환이다. 건강한 심장은 하루 10만회 가량 일정하게 뛰지만, 부정맥 환자는 맥박이 비정상적으로 빨라지거나 느려지는 증상을 보인다.

정상 심박수인 분당 60~100회를 벗어나 100회 이상 뛰면 '빈맥', 60회 미만이면 '서맥'으로 구분한다. 심박수는 정상이지만 불규칙하게 뛰는 '기외수축'도 부정맥의 한 종류다.

심장 내 전기신호 체계에 문제가 생기면서 발생하는 부정맥은 종류에 따라 위험도가 천차만별이다. 일부는 생명에 직접적 위험을 주지 않지만, 악성 부정맥의 경우 돌연사까지 유발할 수 있어 각별한 주의가 필요하다.

실제로 심장마비로 인한 돌연사의 상당수가 부정맥과 연관성을 보이고 있다는 게 의료계 분석이다.

의료진들은 스트레스와 과로, 불규칙한 생활패턴 등이 젊은층 부정맥 증가의 주요 원인으로 지목하고 있다. 특히 코로나19 팬데믹 이후 활동량 감소와 정신적 스트레스 증가가 심장 건강에 악영향을 미쳤다는 분석도 제기된다.