해외 조리사 위한 배려…백종원 더본코리아, ‘QR코드 레시피’ 도입

더본코리아 백종원 대표. 뉴시스

백종원 대표가 이끄는 더본코리아가 글로벌 시장 공략을 위해 개발한 수출용 B2B(기업 간 거래) 소스 패키지에 ‘QR코드 레시피’를 도입한다고 26일 밝혔다.

더본코리아는 다음달부터 글로벌 B2B 수출용 소스에 QR코드를 적용하고, 전 세계 셰프를 비롯한 유통사에 소스별 응용 메뉴와 조리법을 영상으로 제공한다.

QR코드로 연결된 레시피 영상들은 평균 1분 내외의 짧은 쇼츠로 구성되며, 다양한 한식 메뉴의 응용 레시피를 현지 조리사들이 쉽게 따라 만들 수 있도록 재료부터 조리 순서를 자세하게 다뤘다.

한식 레스토랑을 운영하는 셰프와 유통사에 상황별 조리 가이드를 영상으로 제공하고, 레시피 컨설팅으로 글로벌 B2B 소스의 수요를 늘릴 계획이다.

더본코리아는 한식에 대한 관심이 높지만 조리 과정이 복잡하고 맛의 일관성을 유지하기 어렵다는 현지 시장 분석을 거쳐 ‘QR 레시피’ 도입을 기획했다고 배경을 설명했다.

QR코드는 양념치킨소스와 된장찌개소스 등 7종에 우선 적용하고, 국내 B2C(기업과 소비자 간 거래) 소스인 만능양념장과 만능볶음고추장 등에도 도입할 예정이다.

더본코리아 관계자는 “‘QR 레시피’는 새로운 시도이자 소스 수출의 핵심 경쟁력”이라며 “더본코리아의 특장점인 조리 컨설팅 노하우를 전 세계에 전파하겠다”고 말했다.