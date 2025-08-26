BBQ, 콜롬비아 F&B 기업과 마스터 프랜차이즈 계약 체결

제너시스BBQ 그룹은 지난 24일 본사에서 콜롬비아 현지 기업 베베쿠사(Bebeku Inc)와 마스터 프랜차이즈(Master Franchise) 계약을 체결했다고 26일 밝혔다. BBQ 제공

제너시스BBQ 그룹은 26일 남미 시장 확장으로 글로벌 ‘K-푸드’ 위상을 한층 높이겠다고 밝혔다.

앞서 제너시스BBQ 그룹은 지난 24일 본사에서 콜롬비아 현지 기업 베베쿠사(Bebeku Inc)와 마스터 프랜차이즈(Master Franchise) 계약을 체결했다.

계약식에는 제너시스BBQ 그룹 윤홍근 회장과 베베쿠사 마이클 박(Micheal Park) 대표이사 등 양사 주요 관계자들이 참석했다.

베베쿠사는 미국 뉴욕을 시작으로 F&B(Food and Beverage) 업계 경험을 축적한 기업이며, 현지화 역량을 바탕으로 BBQ의 성공적 안착을 견인할 것으로 기대된다.

마스터프랜차이즈는 프랜차이즈 본사가 특정 지역 또는 국가에 대한 가맹사업 권한을 중간가맹사업자에게 부여하는 사업 형태다.

중간가맹사업자는 해당 사업 지역에서 새로운 가맹점 모집과 운영을 책임지며, 본사와 수익을 공유한다.

남아메리카 대륙 북서쪽에 위치해 인구 약 5340만명이 거주하는 콜롬비아는 남미 제2의 인구 대국으로 평가된다.

관광과 혁신산업이 성장하는 신흥 경제국이자 젊은 층을 중심으로 외식·글로벌 브랜드 수요가 빠르게 확대 중이다.

마이클 박 대표이사는 “BBQ만의 프랜차이즈 운영 시스템과 치킨대학 등 인프라를 직접 확인한 뒤 확신이 생겼다”며 “콜롬비아를 교두보 삼아 BBQ가 중미와 남미 전역으로 확산될 수 있도록 함께 노력하겠다”고 말했다.

윤홍근 회장은 “콜롬비아는 중미와 남미를 연결하는 전략적 교두보로 K-푸드의 글로벌 확장을 가속화할 수 있는 핵심 시장”이라며 “남미 전역에 K-푸드의 맛과 문화를 전파하고 BBQ를 세계인의 사랑을 받는 브랜드로 더욱 확고히 자리매김해 나가겠다”고 밝혔다.