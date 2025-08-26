인천 연수구, 예산 1조원 시대 지방채 없는 확장 재정 주목

인천 연수구가 처음으로 예산 1조원 시대 개막을 알렸다. 전국 지방자치단체들이 공통되게 재정난을 겪는 가운데 연수구는 지방채 없이도 확장 재정을 실현한 게 두드러진다.

연수구는 올해 제2회 추가경정예산안을 총 1조568억원 규모로 편성해 구의회에 제출했다고 26일 밝혔다. 이는 제1회 추경 대비 878억원(9.1%) 늘어난 역대 최대치다. 구는 민선 8기 출범과 함께 외부 재원 확보와 보조금 운영 효율화 등 강도 높은 재정 혁신에 나섰다.

이번 추경안에는 민생회복 소비쿠폰 지원금 637억원, 영유아 보육료 50억원, 산모신생아 건강관리 8억원, 난임부부 시술비 5억원, 대상포진 예방접종 2억원 등 생활 밀착형 복지정책이 주로 담겼다.

아울러 원인재역 부근 및 원도심 도로정비 같은 주민들의 불편을 해소하기 위한 환경 개선에도 집중했다. 이외 연수한마음공원 조성과 연수체육센터 건립이 포함된 도시 인프라를 구축하는 핵심 사업도 차질 없이 진행한다.

건전 재정 기조는 유지하면서 민생 회복과 미래 투자를 동시에 실현한다는 게 구의 방침이다. 이재호 연수구청장은 “구민 생활 안정과 지역경제 회복이라는 시급한 과제에 집중하겠다”며 “더 나아가 구의 미래성장 기반도 착실히 다져나갈 것”이라고 말했다.