[한미정상회담] 與 "100점 만점에 120점…애쓰는 李대통령에 눈물 핑"

트럼프 '숙청·혁명' SNS에 "기습공격·안하무인격…동맹국에 예의 갖춰야"

더불어민주당은 26일 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령간 첫 정상회담에 대해 "성공적", "100점 만점에 120점"이라고 평가하면서 환영했다.



정청래 대표는 이날 페이스북 글에서 "이 대통령의 '피스메이커·페이스메이커' 명언은 협상가로서의 기질을 유감없이 발휘한 장면"이라며 "트럼프 대통령이 곧바로 좋아하면서 올해 안에 김정은을 만나고 싶다는 반응을 끌어낸 것은 이번 정상회담의 최대 성과가 될 가능성이 크다"고 말했다.

더불어민주당 정청래 대표가 지난 25일 서울 여의도 국회 본회의에 참석하고 있다. 연합뉴스

김병기 원내대표도 이날 원내대책회의에서 "대통령과 정부가 연일 국익을 위해 애쓰고 성과를 거양하고 있다"며 "한미 양국 정상은 조선·에너지 분야 협력 의지를 재확인했고, 한반도 평화를 위한 아이디어에 공감했으며, 양국 기업이 총 11개 계약과 업무협약(MOU)을 체결한 것도 큰 성과"라고 평가했다.



이어 "민주당은 앞으로 이어질 실무회담과 추가 조치를 차분히 살피고 최선을 다해 지원하겠다"며 "정부와 합심해 통상, 외교, 안보의 불확실성을 줄이고 한미동맹을 더욱 굳건히 하겠다"고 덧붙였다.



박수현 수석대변인은 논평에서 "성공적인 회담 개최를 진심으로 축하한다"며 "오늘 새벽 백악관에서 열린 한미 정상회담은 오랜 동맹의 역사를 재확인하는 계기가 됐다"고 말했다.



박 수석대변인은 "피로 맺어진 70년 전의 동맹은 이제 첨단기술과 국제협력으로 더욱 끈끈하게 이어졌다. 든든한 한미관계의 강화를 높이 평가한다"며 "오직 국익의 이름으로 최선을 다한 대통령과 실무진 모두에게 깊은 감사를 전한다"고 밝혔다.



국회 외교통일위원회 여당 간사인 김영배 의원은 SBS 라디오에서 "양 정상 간의 신뢰를 쌓는 모습이 가장 인상적"이라며 "첫 정상회담이기 때문에 저는 100점 만점에 120점 주고 싶다"고 말했다.



민주당에서는 트럼프 대통령이 회담 직전에 '한국의 숙청·혁명' 언급을 한 것과 맞물려 이 대통령의 회담 전략을 평가하고 미국의 태도를 비판하는 목소리도 적지 않게 나왔다.



정청래 대표는 "이재명 대통령은 참 똑똑하다"라며 "매우 전략적인 언어의 선택으로 협상가다운 기지를 발휘했다"고 말했다.



김문수 의원은 "트럼프 대통령이 사전에 '혁명' 등 (언급하며) 기습공격을 했지만, (결과는) 이재명 대통령님 승"이라고 말했다.

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관에서 정상회담 중 악수하고 있다. 연합뉴스

최민희 의원은 페이스북에서 "회담 전 SNS에 '혁명·숙청'이란 단어를 언급하며 상대 국가 대통령을 궁지에 몰아넣는 경우가 있을 수 있는 일이냐"며 "이 대통령은 대선 기간 '국익을 위해서라면 트럼프 다리 사이를 기겠다'고 언급했는데, 이번 만남에서 국민과 국익을 위해 애쓰는 모습을 보며 눈물이 핑 돌았다"고 말했다.



박홍근 의원도 페이스북에서 트럼프 대통령의 SNS에 대해 "트럼프 대통령은 안하무인격 기술을 발휘하기에 앞서 부디 동맹국 대한민국 국민과 헌정질서에 대한 예의와 품격을 갖추기를 바란다"고 말했다.



한편 조국혁신당 김준형 의원은 이날 CBS 라디오에서 "미국 대통령이 아무리 SNS라도 그렇게 올리는 것 자체가 적절하지 않다"며 "사실은 엄청난 결례고, 내정 간섭"이라고 비판했다.

