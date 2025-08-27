비건 PDRN 담은 티아브 마스크팩, 미나글로벌 새로운 스킨케어 브랜드 TIAB 론칭

㈜미나글로벌이 신규 스킨케어 브랜드 티아브(TIAB)의 첫 번째 제품인 ‘로즈 PDRN 앰플 마스크’를 단독 출시한다.

티아브는 ‘The Inner Awakening of Beauty(내재된 아름다움을 깨우는 에너지)’라는 브랜드 철학을 바탕으로, 바쁜 현대인의 피부와 마음을 동시에 케어하는 매스티지(Masstige) 뷰티 브랜드를 지향한다. 브랜드는 합리적인 가격대에서 프리미엄급 뷰티 솔루션을 선보이며, 실용적 기능성과 감성적 만족을 모두 충족시키는 차별화된 포지셔닝을 목표로 하고 있다.

이번에 선보이는 ‘로즈 PDRN 앰플 마스크’는 다마스크 장미꽃수 505,000ppm과 로즈 PDRN, 로즈 5-Complex를 핵심 성분으로 담은 고기능 집중 케어 제품이다. 한 장에 앰플 한 병의 농축된 영양분을 그대로 담아낸 고농축 포뮬러로 진정·보습·광채 케어 효과를 제공한다. 또한 끈적임 없는 산뜻한 흡수감과 은은한 장미 향으로 편안한 셀프 케어 경험을 선사한다. 특히 동물성 원료 대신 식물 유래 비건 PDRN을 적용해 안전성과 지속 가능성을 강화했으며, 오코텍스 인증을 받은 셀룰로오스 시트를 사용해 민감성 피부도 안심하고 사용할 수 있다.

‘로즈 PDRN 앰플 마스크’는 고대 수도원의 장미수 레시피와 장미의 역사에서 영감을 받아 개발됐다. 장미수는 수천 년 전부터 여성들의 피부 관리와 건강을 위해 사용돼 온 귀한 원료로, 피부 진정과 보습, 탄력 개선 효과가 뛰어난 것으로 알려져 있다. 티아브는 역사적 지혜를 현대적으로 재해석, 바쁜 일상 속에서도 한 장의 마스크팩으로 피부와 마음 모두에 회복과 힐링을 선사하는 ‘데일리 스페셜 케어’를 제안한다.

㈜미나글로벌 관계자는 “티아브는 단순한 스킨케어를 넘어 자기 회복과 정서적 만족까지 고려한 브랜드”라며 “첫 제품인 로즈 PDRN 앰플 마스크를 통해 소비자들이 새로운 뷰티 솔루션을 경험하시기를 바란다”고 말했다.

한편, 티아브의 ‘로즈 PDRN 앰플 마스크’는 8월 28일 NS홈쇼핑 ‘유난희 쇼’에서 첫 공개되며, 향후 국내 온/오프라인은 물론 해외시장에 진출할 계획이다.

글로벌 헤리티지 브랜드를 전문으로 전개해온 ㈜미나글로벌은 자사 프레스티지 스킨케어 브랜드 디그램에 이어 티아브를 새롭게 론칭함으로 상품 포트폴리오가 더욱 강화되었고 이를 바탕으로 내수를 넘어 수출중심으로 사업을 재편 중에 있다.