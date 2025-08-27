프리미엄 천연 다이아몬드 주얼리 엠디루사(Emdirusa), 창립 이래 첫 브랜드데이 프로모션 진행

사진 제공=엠디루사

프리미엄 천연 다이아몬드 주얼리 브랜드 ‘엠디루사(Emdirusa)’가 브랜드데이를 맞아 창립 이후 처음으로 특별 할인 프로모션을 진행한다.

이번 브랜드데이는 보다 많은 고객이 엠디루사의 프리미엄 주얼리를 경험할 수 있도록 기획된 것으로, 최근 지속적인 물가 상승과 경기 침체 속에서도 변함없이 브랜드를 찾아준 고객 성원에 보답하고자 마련됐다.

행사 기간 동안 신제품을 포함한 전 품목에 20% 할인이 적용되며, 지정된 일부 품목은 최대 30%까지 할인된다. 특히 세팅 전 나석은 별도의 특별가로 제공되어 최대 33%까지 혜택을 누릴 수 있다. 고객은 일상 속 포인트 아이템부터 웨딩, 예물 컬렉션까지 폭넓은 주얼리 아이템을 한층 합리적인 가격으로 만나 볼 수 있다.

또한, 브랜드데이와 함께 진행되는 엠디루사의 독점 피팅 이벤트 ‘MY RING SIZE’는 고객 경험을 극대화하는 프로그램이다. 이번 이벤트는 올여름 출시된 새끼손가락 반지 컬렉션 ‘디아망(DIAMAN)’ 이후, 각 손가락별 사이즈 측정에 대한 높은 고객 관심을 반영해 기획됐다.

현장에서 다양한 디자인과 사이즈의 반지를 직접 착용해보며 손가락마다 다른 치수를 실 측정할 수 있으며, 결과는 ‘MY RING SIZE’ 카드에 기록해 제공된다. 약지처럼 이미 본인이 인지하고 있는 치수뿐만 아니라 검지·중지·새끼손가락 등 평소 확인하기 어려웠던 사이즈까지 파악할 수 있어, 보다 맞춤화된 주얼리 선택이 가능하다.

한편, 이번 브랜드데이 프로모션은 8월 28일부터 9월 14일까지 롯데백화점 잠실점과 신세계백화점 센텀시티점에서 진행되며, ‘561’ 공식 브랜드관을 통해 온라인에서도 구매할 수 있다.