권성동 “특검 수사는 정치공작…李정부 표적 숙청 시도 극복할 것”

권 의원 “모든 사안에 결백, 당당하다”

국민의힘 권성동 의원은 26일 “저는 (김건희) 특검 측이 주장하는 모든 사안에 대해 결백하다. 그렇기에 당당하다”며 “오는 27일 (오전) 10시에 특검 조사에 출석하겠다”고 밝혔다.

국민의힘 권성동 의원이 지난 21일 국회 본회의장에 들어서고 있다. 연합뉴스

권 의원은 이날 페이스북에서 “특검 측이 일부 언론과 결탁하고 정치 공작을 이어가고 있다. 당당하지 못하기 때문”이라며 “저는 이미 문재인정부의 정치 탄압을 이겨낸 경험이 있다”고 말했다.

이어 “이번 이재명정부의 표적 숙청 시도 역시 반드시 극복해 내겠다”며 “정의를 향한 길은 아무리 굽이치고 험난해도 결국 진실이라는 목적지에 도달하기 마련”이라고 덧붙였다.

김건희 특검팀은 윤영호 전 세계평화통일가정연합(통일교) 세계본부장이 권 의원에게 금품을 건네고 통일교의 원정 도박 사건 수사를 무마하려 했다는 의혹을 들여다보고 있다.

건진법사 전성배씨가 지난 21일 서울 종로구에 마련된 김건희 특검팀 사무실에 출석하고 있다. 뉴스1

또 윤 전 본부장과 건진법사 전성배씨가 공모해 2023년 3월 국민의힘 당 대표 선거를 앞두고 통일교 교인들을 대거 입당시켰다는 의혹도 조사하고 있다.

당시 윤 전 본부장이 ‘윤심(尹心)’은 정확히 무엇입니까’라고 묻자 전씨가 “윤심은 변함없이 권(권성동)”이라는 답변을 보낸 것으로 알려졌다. 특검은 지난달 18일 권 의원의 국회 및 지역구 사무실과 주거지 등에 대한 압수수색을 벌였다.