유리스마스쿨, 제4회 ‘두근두근 캠프’ 성황리에 마무리

유리스마스쿨은 초등 및 중학생을 위한 학습 동기부여 프로젝트 '두근두근 캠프4'를 난 23일 서울 건설회관 CG아트홀에서 진행했다고 밝혔다.

55만 교육 유튜버 유리스마가 주최한 이번 캠프는 2023년 1월부터 시작해 4회째를 맞았다. 학생과 학부모를 대상으로 자녀의 학습 동기를 높이고 각 분야 전문가의 멘토링을 제공하는 자리다.

'유리스마 스쿨‘은 유튜브를 기반으로 한 온라인 학습 플랫폼으로, 독서, 역사, 국어, 수학 등 핵심 과목들을 다양한 커리큘럼으로 구성했다. 지역적 한계를 넘어선 교육 기회의 제공으로 인강의 대안으로 참고할 수 있다.

이번 캠프는 3개의 강연으로 구성되어 참가자들의 큰 호응을 얻었다. 첫 번째 강연은 유리스마TV에서 입시정보 고정패널로 활약중인 송동일 대표가 '성공적인 고등학교 생활을 위한 현실 팁'을 주제로 진행했다. 아이들의 눈높이에 맞춘 실질적인 조언으로 고등학교 생활에 대한 막연한 두려움을 해소하는 데 도움을 주었다. 유리스마TV는 매일아침 라이브를 통해 넘쳐나는 입시정보를 분별하고 팩트 체크로 정확한 정보를 제공, 지역간 정보 불균형을 해소함으로 엄마들의 큰 호응을 얻고 있다.

두 번째 강연에서는 독보적인 학습심리 전문기관인 와이웩슬러멘토링센터의 강미연 센터장이 '자신만의 강점을 찾는 방법'에 대해 이야기했다. 최고의 학습심리전문가가 십수년간 수많은 아이들의 검사와 상담을 통해 얻은 통찰력으로 전해주는 이야기는 아이들에게 자신감을 심어주었다.

하이라이트였던 세 번째 순서에서는 유튜브 기반 온라인 학습 플랫폼 '유리스마 스쿨'의 선생님 8인이 직접 참여해 학생들과 만났다. 평소 화면으로만 보던 선생님들과 직접 대화하며 궁금증을 해소하는 시간으로 학생들의 뜨거운 반응이 이어졌다.

유리스마TV의 다양한 학습 콘텐츠와 유리스마 스쿨 수업 신청에 대한 자세한 정보는 유리스마TV 유튜브 채널과 유리스마스쿨 인스타그램에서 확인할 수 있다.