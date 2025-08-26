“200억 모아서 독립유공자 후손 후원”...션, 수액 맞고 81.5km 달렸다

그룹 '지누션' 멤버 션. 유튜브 채널 '션과 함께' 캡처.

그룹 ‘지누션’ 멤버 션이 감기 몸살에도 불구하고, 광복절을 맞아 81.5km 완주에 성공했다.

지난 24일, 유튜브 채널 ‘션과 함께’에는 ‘무리인 걸 알면서도 매년 81.5km를 달리는 이유’라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서는 션이 광복절 80주년을 맞아 기부 마라톤 ‘2025 815 런’을 열고 81.5km를 완주하는 모습이 담겼다.

션이 '815런' 프로젝트를 설명했다. 유튜브 채널 '션과 함께' 캡처.

이날 션은 한 임시 건물 앞에서 자신의 프로젝트를 설명했다. 그는 “이런 집을 100채 지으려고 한다”며 “계산해 보니까 대략 200억이 든다”고 밝혔다. 이에 “저는 그 돈을 모으기 위해 매년 81.5km를 하루에 달리고 있다”고 덧붙였다.

션은 ‘815 런’을 개최해, 모금한 돈으로 6년간 독립유공자 후손의 집을 지었다. 그는 “첫 해에는 3000명의 815 러너들과 30개 정도의 후원 기업으로 시작했다”며 “올해에는 1만9450명의 815러너들과 110개의 후원 기업들이 함께했다”고 알렸다.

현재까지 모금된 금액은 약 23억 4,800만 원에 달한다. 이후 ‘815 런’ 현장도 함께 공개됐다. 션은 새벽 5시부터 달리기 준비에 돌입했다. 그는 “광복절 이틀 전부터 감기 몸살 증세가 있었다”며 “81.5km를 뛰어야 하기에 링거를 맞았다”고 털어놨다.

션이 81.5km 완주에 성공했다. 유튜브 채널 '션과 함께' 캡처.

션은 덥고 습한 날씨에 몸에 열까지 오른 상황에서도, 쉼없이 달렸다. 48km를 달렸을 때는 발뒤꿈치 통증으로 2분간의 휴식을 가진 뒤 정신력으로 다시 일어섰다. 그는 “햄스트링이 너무 당겨서 그게 약간씩 불편해지는 시점이었다”고 이야기했다.

컨디션 난조와 거센 땀줄기에도 불구하고 65.2km를 완주한 션. 그는 “영혼이 나가서 생각이 심플해진다”며 “81.5km를 완주해야겠다는 생각에 그냥 달리는 거다”라고 회상했다. 또 “작년에는 이쯤에 갑자기 경련으로 쓰러졌기에 회복하고 다시 해보려고 한다”고 전했다.

션은 중간중간 걸음을 멈추고, 컨디션 조절을 하며 호흡을 다잡았다. 그는 “마지막 16km 남은 지점에서는 쉬는 지점에서 딱 멈추면 내가 몸을 못 가눠서 사람들이 부축해준다”며 “멈추면 다리 힘이 모두 풀려 걷지 못할 정도라 정신력으로 달려나가는 거다”라고 고백했다.

결국 션은 7시간 50분 22초 만에 81.5km를 모두 완주했다. 그는 “다 뛰고 나서는 몸이 그때야 정신을 차리는 것 같다”며 “힘이 없는 게 당연하잖아요”라고 설명했다. 끝으로 “저때까지는 그냥 버텨가는 거고 들어가면서 안도와 함께 몸이 정신을 차리는 거다”라고 부연했다.

션은 2020년부터 ‘815런’을 개최해 매년 광복절에 독립유공자 후손을 위한 주거환경개선 캠페인을 진행하고 있다. 그간의 후원금으로 19세대의 독립유공자 후손에게 새 삶의 터전을 마련해줬고, 현재는 20~22호 집 건립이 진행 중이다.