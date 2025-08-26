2025 문화도시 박람회, 전국 문화도시가 영등포에 모인다

영등포문화재단(대표이사 이건왕) 문화도시센터는 9월 4일(목)부터 7일(일)까지 여의도공원, 더현대서울 등 서울 여의도 일대에서 ‘2025 문화도시 박람회’(이하 박람회)를 개최한다.

영등포구는 지난 2021년 3차 법정 문화도시로 지정된 이후 올해 전국문화도시협의회 의장도시(의장 최호권)로 선출됐다. 청주, 서귀포, 영도, 춘천에 이어 다섯 번째로 문화도시 박람회를 개최한다.

이번 박람회는 문화체육관광부, 서울특별시, 전국문화도시협의회가 주최하고, 영등포구와 영등포문화재단, 지역문화진흥원이 주관한다.

올해 박람회 주제는 ‘다름으로 가꾸어 가는 뜰’이다. 37개 문화도시가 가진 각양각색의 지역문화가 ‘뜰(마당)’이라는 공간에 모여 새로운 다양성을 만들어 간다는 메시지가 담겨있다.

37가지 지역문화의 매력을 한꺼번에 느낄 수 있는 문화도시 홍보관과 특별관은 서울 여의도공원 문화의 마당에 마련된다. 홍보관은 2~4차 법정 문화도시와 대한민국 문화도시가 참여해 방문객을 맞이한다.

문화도시 박람회 홍보관의 참여 도시는 ▲(2차 문화도시) 부평구·춘천시·강릉시·완주군·김해시, ▲(3차 문화도시) 수원시·공주시·익산시·목포시·밀양시, ▲(4차 문화도시) 울산광역시·달성군·의정부시·영월군·칠곡군·고창군, ▲(대한민국 문화도시) 안성시·속초시·세종특별자치시·홍성군·충주시·순천시·진도군·전주시·수영구·통영시·진주시·수성구·안동시로 총 29개 도시가 운영한다.

방문객은 문화도시 홍보관을 거닐며 전국 곳곳의 문화를 체험할 수 있다. 또한, 누군가의 고향이자 또 다른 누군가의 추억이 있는 도시를 한자리에서 만나는 ‘전국 문화여행’ 경험을 제공한다.

(1차 문화도시) 부천시·원주시·청주시·천안시·포항시·서귀포시·영도구는 ‘1차 문화도시 특별관’을 조성하여 문화적으로 지나온 과정을 협업하여 보여줄 예정이다. 문화도시는 5개년 사업으로 1차 문화도시는 2019년에 지정되어 지난 2024년 사업을 성료하며 문화도시의 지속 가능성을 도모했다.

또한, 영등포구도 올해 의장도시로서 특별관을 선보이며 문화도시 여정과 자부심을 시민과 함께할 예정이다.

이번 박람회는 여의도공원 문화의 마당에 대형 에어돔을 설치한다. 일자형과 원형, 총 2개의 에어돔 공간에서는 문화도시 홍보관과 특별관을 비롯해 포럼, 네트워크, 지역공연 등 다양한 행사가 운영된다.

특히 9월 6일(토) 소행사장에서는 지역 문화를 대표하는 무대가 펼쳐져 기대감을 높인다. 오후 2시부터 약 30분간 문화도시 진도군이 ‘울림으로 하나 되는 진도의 흥과 신명’ 공연을 선보이며, 남도 특유의 멋과 흥을 전달할 예정이다. 오후 4시부터 문화도시 고창군이 ‘채선의 길’ 공연으로 고창만의 이야기와 멋을 무대에 올린다. 다양한 볼거리와 생생한 무대는 관람객에게 보는 재미와 특별한 문화 경험을 전할 예정이다.

여의도 중심에 위치한 여의도공원 한가운데 설치된 대형 에어돔은 올해 변덕스러운 불규칙한 날씨와 상관없이 방문객에게 시원하고 쾌적한 관람 환경을 제공한다.

서울 여의도에 위치한 더현대서울에서는 문화도시 정책 홍보관을 운영한다. 9월 5일(금)부터 7일(일)까지 지하1층 이벤트홀에서 진행되며, ‘Yard of Colorful Oddity(기묘한 아름다움이 뒤섞인 뜰)’를 주제로 문화도시 정책 사업을 전시, 포토존, 미디어아트 등을 통해 경험할 수 있다. 더현대서울 운영시간 내 관람 가능하다.

박람회 동안 영등포 전역에서 문화예술 부대행사도 진행된다. 콘래드 서울 25층에서는 전시 ‘My Art Collection’(9.5~6.)과 ‘도시에 머무는 곳, HIDDEN GUEST’(9.5~6.)가 진행된다. 영등포 타임스퀘어 지하1층에 위치한 영등포 아트스퀘어에서는 ‘디자인캠프 아카이브: 알로록 달로록’을 열어 100여 명의 디자이너들의 시각적 실험을 전시한다.

‘문래 아트카드 플레이’(9월 5일(금)~7일(일))와 ‘레시피는 지도 위에 있다’(9월 6일(토))는 영등포 문래창작촌과, 대림중앙시장을 거닐며 도시를 탐색하는 로컬투어가 진행된다. 민간공간을 문화적으로 매개하는 문화복덕방 사업도 ‘문화복덕방데이’(9월 5일(금)~7일(일))를 통해 재즈공연, 사진 클래스 영화 상영 등 소규모 밀착형 문화행사를 선보인다.

이건왕 영등포문화재단 대표이사는 “이번 박람회를 통해 지역의 문화적 가치와 시민의 자부심을 함께 나누는 계기가 되기를 기대한다”고 전했다. 이어 “앞으로도 문화도시 간의 지속적인 협력을 통해, 지역이 함께 문화적으로 성장해 나가기를 바란다”고 밝혔다.

‘2025 문화도시 박람회’는 무료로 진행되며 문화도시 홍보관과 정책 홍보관은 별도의 예약 없이 입장 가능하다. 일부 포럼 및 부대행사는 사전 신청 모집한다. 자세한 내용은 박람회와 문화도시 영등포 홈페이지에서 확인 가능하다.

‘문화도시 박람회’는 법정 문화도시와 대한민국 문화도시 총 37개 도시가 참여하는 국내 최대 규모이자 유일의 문화도시 행사이다. 문화도시는 ‘지역문화진흥법’에 따라 문화체육관광부가 지정한 도시를 말한다. 지정된 도시는 ▲문화장소(문화거점) 조성 및 재생 ▲시민 주도형 문화콘텐츠 발굴 및 활용 ▲문화인력 양성 등을 5년간 추진한다.