시애틀 롤리, MLB 포수 최초 단일시즌 50홈런 폭발

미국프로야구 메이저리그(MLB) 시애틀 매리너스의 칼 롤리(28)가 포수로는 사상 처음으로 단일 시즌 50홈런 고지를 밟았다.

롤리는 26일(한국시간) 미국 워싱턴주 시애틀 T모바일파크에서 열린 2025 MLB 샌디에이고 파드리스와 홈 경기에 2번 지명타자로 선발 출전한 뒤 0-0으로 맞선 1회말 1사에서 좌월 홈런을 때려 시즌 50호째를 기록했다.

칼 롤리 AP연합뉴스

전날 애슬레틱스전에서 48호, 49호 홈런을 터뜨려 MLB 포수 단일 시즌 최다 홈런 신기록을 세웠던 롤리는 이날엔 샌디에이고 좌완 선발 JP 시어스를 상대로 풀카운트 승부 끝에 8구째 몸쪽 낮은 직구를 공략해 그대로 왼쪽 담장을 넘겼다.

이전까지 시즌 75% 이상을 포수로 뛴 선수 중 단일 시즌 최다 홈런 기록은 살바도르 페레스(캔자스시티 로열스)가 2021년에 기록한 48개였다. 전날 이 기록을 넘어선 롤리는 이제 50홈런 고지까지 밟았다. 롤리는 포수로 선발 출전한 경기에서 40개, 지명 타자로 선발 출전한 경기에서 10개의 홈런을 쳤다. 페레스는 포수로 33개, 지명타자로 13개를 넘겼다.

롤리는 아메리칸리그(AL) 홈런 부문에서 2위 에런 저지(뉴욕 양키스·40개)와 격차를 10개로 벌리며 선두 자리를 굳게 지켰다. MLB 전체로 봐도 내셔널리그(NL) 홈런 공동 1위인 오타니 쇼헤이(로스앤젤레스 다저스), 카일 슈워버(필라델피아 필리스·이상 45개)를 5개 차로 따돌렸다.

한편 시애틀은 이날 9-6으로 샌디에이고에 승리했다.

