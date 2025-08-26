정신건강 진료·치료비 지원한 경북 학생 3년간 6배↑

‘병원형 위센터’ 운영해 위기학생 돌봐야

김천·안동·포항의료원에 설치 촉구

경북에서 정신건강으로 진료 또는 치료를 받는 학생이 늘어나는 추세다. 위기학생의 안정적인 학교생활을 돕기 위해 전문조직 구성과 권역별 병원형 위센터를 설치해야 한다는 지적이 나온다.

26일 차주식 경북도의원에 따르면 경북교육청이 진료·치료비를 지원한 정신건강 위기학생은 2022년 87명에서 지난해 524명으로 6배 급증했다. 정서행동특성검사 관심군 학생도 매년 200명 이상 발생하고 있다.

사진=연합뉴스

정신건강 위기 상태는 자해와 자살 시도 등이 대부분이다. 주위 학생과 학급, 학교 분위기에 영향을 미치기 때문에 교육청은 정신건강 위기 학생 급증 현상에 우려하고 있다. 교육청은 정신건강 위기 학생 증가 원인으로는 학교폭력, 학업 부진 등 학교생활뿐 아니라 빈곤, 부모의 이혼 등 복잡한 가정환경이 영향을 미친 것으로 진단했다.

차 의원은 위기학생 지원을 위한 전문조직 구성과 병원형 위센터 설치를 촉구했다. 차 의원은 “병원형 위센터에서 위기학생에게 상담은 물론 병원 치료까지 지원해 학생의 안정적인 학교 복귀를 도와야 한다”면서 “병원위탁 치료형 대안교육이 필요하지만 현재 경북에는 이런 시설이 없다”고 강조했다.

그러면서 “경북과 달리 대구는 5곳, 경기는 4곳 등 7개 시도에 병원형 위센터 18곳이 운영되고 있다”며 경북의 공공의료기관인 김천·안동·포항의료원에 병원형 위센터를 설치할 것을 교육청에 제안했다.

임종식 경북교육감은 “병원형 위센터 구축을 위해 도의회와 경북도, 경찰청을 포함한 유관기관에 자문을 구하고 지역의료원과 업무협약을 체결하는 등 사업을 추진하겠다”고 했다.