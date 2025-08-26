인천공항, 자회사와 ‘준법경영 업무 협약’ 맺어

인천국제공항공사는 인천공항 준법경영 문화 확산을 위한 ‘모·자회사 준법경영 공동이행 업무 협약식’을 개최했다고 26일 밝혔다.

전날 열린 협약에는 △기관별 준법경영 체계 확립 △부정·부패행위 및 이해충돌 행위의 근절 △갑질 및 직장 내 괴롭힘 행위에 대한 대응체계 마련 △내부통제 및 리스크 대응체계 강화 △불공정한 거래관행 및 특혜의 배제 △임직원 대상 지속적 교육 및 인식 제고활동 공동추진 등 구체적인 실행과제가 담겼다.

25일 열린 ‘모·자회사 준법경영 공동이행 업무협약식’에서 인천국제공항공사 이학재 사장(왼쪽 두 번째)이 자회사 경영진과 함께 기념촬영을 하고 있다.

또 공사는 자회사와 함께 25일부터 29일까지를 ‘2025 인천공항 합동 청렴윤리주간’으로 지정했다. 이 기간동안 CEO와 함께하는 청렴 토크콘서트, 출근길 청렴캠페인, 이해충돌방지법 퀴즈 이벤트 등 다양한 온 오프라인 참여형 프로그램을 통해 인천공항 내 청렴문화 확산 및 임직원들의 반부패·청렴의식을 강화할 예정이다.

이학재 인천국제공항공사 사장은 “이번 협약은 공사와 자회사가 청렴과 투명성을 바탕으로 공동 성장할 수 있는 출발점”이라며 “앞으로도 준법경영을 실천해 올바른 조직문화를 확립하고 대내·외 이해관계자와 신뢰관계를 더욱 공고히 구축해나가겠다”고 말했다.

한편 공사는 이번 협약식 외에 준법 결의대회 등 지속적으로 대내외 윤리문화 확산활동을 추진하고 있으며, 국민권익위원회 주관 종합청렴도평가에서 3년 연속(22~24) 2등급을 달성하는 성과를 거뒀다.