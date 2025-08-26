김종국 이어 이정진도 품절♥? ‘신혼집 투어’ 나섰다

배우 이정진이 ‘신혼집 투어’에 나섰다. 채널A 제공

배우 이정진이 신혼집을 염두에 두고 임장 투어에 나서 “결혼에 임박한 게 아니냐”는 시선이 나온다.

27일 방송하는 채널A ‘요즘 남자 라이프-신랑수업(이하 ‘신랑수업’)’ 178회에서는 이정진이 절친인 정준하와 함께 방배동, 청담동, 잠실 등을 돌며 부동산을 알아보는 현장이 공개된다.

이날 이정진은 정준하를 만나 “집을 좀 알아보고 싶다”며 결혼과 육아에 대해 달라진 생각을 고백해 연애 중인 것 아니냐는 의심을 산다. 그는 “예전엔 나 혼자만 편하면 된다는 생각이었는데, 이제는 아이가 있었으면 좋겠다”라고 고백해 정준하는 물론 출연진들마저 깜짝 놀라게 한다.

이에 정준하는 “네가 결혼 생각을 한 게 너무 신기하다. 몇 년 전까지만 해도 ‘아직은 뭐…’라고 하지 않았냐. 혹시 누군가 있냐”고 이정진에게 유도 질문을 한다. 정준하의 물음에 과연 이정진이 어떤 답변을 할 지 관심이 쏠린다.

이후 이정진과 정준하는 서울 곳곳 매물을 둘러본다.

절친 정준하와 매물을 둘러보는 이정진. 채널A 제공

집을 보던 중 이정진은 아이의 방을 꼼꼼하게 보며 관심을 보여 이목을 끈다. 이에 ‘교감’인 이다해가 “아이 이야기를 너무 많이 하네. 혹시 다음 달에 나오냐”고 장난스럽게 농담을 던지자, 이정진은 “내게 아이가 있어도 나쁠 일은 아니지 않냐”고 받아쳐 스튜디오를 뜨겁게 달궜다는 후문이다.

의문과 궁금증을 증폭시킨 채 집 투어를 마친 이정진과 정준하는 대화를 나눈다.

이때 “네 마지막 연애가 언제였냐”라는 정준하의 질문에 이정진은 “1년 정도 됐다”고 고백해 놀라움을 더한다. 이를 기점으로 본격적으로 이정진의 연애 이야기에 몰입한 두 사람은 서로의 연애 스타일을 고백한다.

정준하는 “난 상대방이 날 좋아하지 않아도 내가 마음에 들면 노력하는 스타일”이라고 밝혀 지고지순한 순애보 면모를 보였다. 반면 이정진은 “난 노력 안 해도 싫어하는 사람이 별로 없어서∼”라고 너스레를 떨어 정준하를 제외한 모두에게 웃음을 안긴다.

‘신랑수업’. 채널A 제공

하지만 이어진 장면에서는 이정진 역시 마냥 행복하지만은 않았던 과거 연애사와 문제점을 솔직하게 털어놔 관심이 쏠린다. 과연 이정진에게 정준하가 전해준 진심 어린 조언은 무엇일지 27일 오후 9시 채널A에서 확인할 수 있다.

한편, 최근 연예계 대표 ‘솔로남’ 김종국도 62억원대 고급 빌라를 매입하면서 “신혼집 준비하는 거 아니냐”는 의혹이 불거졌다. 이후 얼마 지나지 않아 결혼을 발표해 큰 화제를 모았던 만큼 이정진 역시 ‘품절남’ 대열에 합류할지 시청자들의 관심이 뜨겁다.