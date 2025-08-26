전한길, 美 워싱턴 방문 “尹 인권 유린 국제 사회에 알리겠다”

“출국 금지 우려해 극비리에 美 간다”

‘윤어게인’의 대표주자 격인 전한길씨가 “윤석열 전 대통령에 대한 인권 유린, 내란 특검의 부당함, 언론 탄압 등의 문제를 국제 사회에 알리기 위해 미국으로 향한다”고 밝혔다.

전씨는 지난 25일 자신의 유튜브 채널 ‘전한길뉴스’를 통해 인천공항 라운지에서 미리 촬영한 영상을 공개했다. 전씨는 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 정상회담에 맞춰 미국 워싱턴DC로 출국했다.

전한길씨가 유튜브 채널에 올린 미국 출국 전 모습. 유튜브 ‘전한길뉴스’ 캡처

그는 “이 방송을 볼 때쯤이면 미국 가는 과정이거나 도착하기 직전일 것”이라며 “내가 출국하는 사실은 부모, 형제도 모른다. 출국 금지 조치가 취해질 수 있어서 극비리에 출국하게 됐다”고 말했다.

이어 “이 대통령이 트럼프 대통령과 처음으로 한∙미 정상회담을 하게 되는데 많이 걱정됐다. (이 대통령에 대한) 의전도 기존과 달랐다”며 “의제도 제대로 조율하지 못한 상태에서 정상회담이 이뤄지고 공동성명도 있을지 없을지도 모른다”고 덧붙였다.

그러면서 “국빈 대접도 못 받고 있는데 미국이 인정을 안 한다는 뜻”이라고 주장했다.

전씨는 “이 대통령이 개헌을 통해 장기 집권을 노리고 독재 체제로 들어설 것이고 이 유튜브도 문을 닫게 할 것”이라며 “이를 국제사회에 알리겠다”고 밝혔다.

전씨는 현지에서 라이브 방송을 진행한 뒤 워싱턴 트루스 포럼, 미주 한인 포럼 등의 행사에 참석할 예정이라고 말했다.

트럼프 대통령은 이날 한∙미 정상회담에 앞서 자신의 SNS인 트루스 소셜에서 “한국에서 무슨 일이 일어나고 있는 것인가. 숙청 또는 혁명같이 보인다”고 적었다. 그러나 이 대통령과의 회담이 화기애애하게 진행되면서 트럼프 대통령은 “오해였다”고 밝혔다.

회담 공동성명은 나오지 않았는데 강유정 대통령실 대변인은 회담 직전 워싱턴 프레스센터에서 “트럼프 대통령은 정상회담에서 자율적으로 움직이는 스타일로 공동성명 도출 가능성은 크지 않다”고 말한 바 있다.