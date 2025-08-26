콜롬비아로 미국으로, 중국으로…해외 향하는 외식프랜차이즈

제너시스BBQ 그룹은 지난 24일 본사에서 콜롬비아 현지 기업 베베쿠사(Bebeku Inc)와 마스터 프랜차이즈(Master Franchise) 계약을 체결했다고 26일 밝혔다. BBQ 제공

계약식에는 제너시스BBQ 그룹 윤홍근 회장과 베베쿠사 마이클 박(Micheal Park) 대표이사 등 양사 주요 관계자들이 참석했다.

베베쿠사는 미국 뉴욕을 시작으로 F&B(Food and Beverage) 업계 경험을 축적한 기업이며, 현지화 역량을 바탕으로 BBQ의 성공적 안착을 견인할 것으로 기대된다.

마스터프랜차이즈는 프랜차이즈 본사가 특정 지역 또는 국가에 대한 가맹사업 권한을 중간가맹사업자에게 부여하는 사업 형태다.

중간가맹사업자는 해당 사업 지역에서 새로운 가맹점 모집과 운영을 책임지며, 본사와 수익을 공유한다.

남아메리카 대륙 북서쪽에 위치해 인구 약 5340만명이 거주하는 콜롬비아는 남미 제2의 인구 대국으로 평가된다.

관광과 혁신산업이 성장하는 신흥 경제국이자 젊은 층을 중심으로 외식·글로벌 브랜드 수요가 빠르게 확대 중이다.

마이클 박 대표이사는 “BBQ만의 프랜차이즈 운영 시스템과 치킨대학 등 인프라를 직접 확인한 뒤 확신이 생겼다”며 “콜롬비아를 교두보 삼아 BBQ가 중미와 남미 전역으로 확산할 수 있도록 함께 노력하겠다”고 말했다.

윤홍근 회장은 “콜롬비아는 중미와 남미를 연결하는 전략적 교두보로 K-푸드의 글로벌 확장을 가속화할 수 있는 핵심 시장”이라며 “남미 전역에 K-푸드의 맛과 문화를 전파하고 BBQ를 세계인의 사랑을 받는 브랜드로 더욱 확고히 자리매김해 나가겠다”고 밝혔다.

캐나다에 개점한 교촌치킨. 교촌에프앤비 제공

종합 외식기업 다이닝브랜즈그룹의 치킨 브랜드 bhc도 글로벌 확장에 속도를 내고 있다.

2018년 홍콩에 진출한 bhc는 태국, 말레이시아, 싱가포르, 홍콩, 미국, 캐나다, 대만 등 7개국에서 29개 매장을 운영하고 있다. 최근에는 미국 조지아주의 귀넷카운티, 스와니, 둘루스 등 5개 지역에서 가맹 계약을 체결했다.

bhc는 미국 동남부 중심으로 시장을 확대하는 동시에 태국과 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아에 매장을 추가로 낼 예정이다.

교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비는 미국과 중국, 캐나다, 말레이시아, 인도네시아, 대만, 아랍에미리트(UAE) 등에서 84개의 매장을 운영 중이다.

올해 2월에는 중국 선전에 새 매장을 열면서 중화권 시장 공략에 속도를 내고 있다. 교촌에프앤비 관계자는 “올해 말이나 내년 초 중국에 추가 매장을 낼 계획”이라고 밝혔다.

롯데GRS가 운영하는 롯데리아도 지난 25일 싱가포르의 식음료(F&B) 기업 카트리나 그룹(Katrina Group Ltd.)과 마스터 프랜차이즈 계약을 맺었다. 현지에서 식음료 사업과 숙박업을 하는 카트리나 그룹의 전문성을 바탕으로 내년 2월 싱가포르에 롯데리아 1호점을 낼 계획이다.

롯데GRS 관계자는 “아시아 외식 시장의 중심지인 싱가포르시장 진출은 롯데리아가 글로벌 브랜드의 위상을 강화하는 계기가 될 것”이라고 내다봤다.

롯데GRS는 앞서 베트남과 미얀마, 라오스, 몽골 등에서 약 320개 롯데리아 매장을 운영하고 있다.

SPC그룹도 2조5000억달러(약 3500조원) 규모의 할랄 식품 시장을 공략하기 위해 말레이시아에 제빵 공장을 세웠다.

말레이시아 조호르주 누사자야 테크파크에 있는 공장은 무슬림 인구가 많은 동남아시아와 중동을 중심으로 세계 할랄 푸드 시장에 제품을 공급하는 허브 역할을 맡는다.

허영인 SPC그룹 회장은 올해 2월 준공식에서 “조호르 생산센터를 교두보로 동남아시아와 중동 지역을 포함한 20억 인구의 할랄 시장 고객에게 건강하고 행복한 맛을 전하겠다”고 말했다.

업계 관계자는 “포화 상태인 국내 시장에서 경쟁이 심화한 가운데, 다른 국가에서 ‘K-푸드’ 관심이 증가하자 업체들이 진출에 속도를 내고 있다”고 분석했다.