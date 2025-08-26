세계일보
농협경제지주, 안전한 먹거리 유통을 위한 식품안전점검 실시

입력 : 2025-08-26 15:34:53
수정 : 2025-08-26 15:34:52
한윤종 기자 hyj0709@segye.com
식품안전솔루션 전문위탁업체인 세스코직원이 6일 농협대전공판장에서 농산물 원산지 표시·식품위생 관련법 준수 여부를 점검하고 있다. 농협중앙회 제공

 

농협(회장 강호동) 경제지주(농업경제대표이사 박서홍)는 식품안전솔루션 전문위탁업체인 세스코와 함께 6일 대전공판장에서 식품안전점검을 실시했다.

 

이날 점검에서는 ▲농산물 원산지 표시·식품위생 관련법 준수 여부 ▲작업장 청결상태 ▲설비, 시설관리 상황 등을 중점적으로 확인했다.

 

농협경제지주는 안전한 농산물 유통환경을 조성하기 위해 매년 공판장 식품안전점검을 실시하고 있다. 올해는 지난해보다 9개소 확대하여 총 15개소(경제지주 11개소 및 지역농협 4개소)를 대상으로 점검을 진행할 계획이다.

* 경제지주(11) 공판장 : 대전, 가락, 구리, 강서, 부산, 반여, 광주, 대구태평로, 북대구, 창원, 안산

** 지역농협(4) 공판장 : 수원원예, 전주원예, 정읍원예, 창원원예농협

 

박서홍 농업경제대표이사는 “농협공판장은 농업인이 정성껏 생산한 농산물을 소비자에게 안전하게 공급하기 위해 최선을 다하고 있다”며 “앞으로도 소비자가 믿고 먹을 수 있는 먹거리를 제공하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

 

한윤종 기자

