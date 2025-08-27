“2025년 방폐물 관리 내실화 원년”

한국원자력환경공단 연차보고

한국정책학회와 업무협약식도

한국원자력환경공단은 한국정책학회와 공동으로 26일 부산항국제전시컨벤션센터에서 ‘2025 방폐물관리 연차 보고대회’를 가졌다고 밝혔다.



공단에 따르면 방폐물관리 연차보고대회는 지난 1년간 방폐물사업의 성과와 앞으로 1년의 추진 방향을 대내외에 공표하는 자리다. 올해는 한국정책학회 학술대회와 연계해 방폐물관리 특별세션, 공단과 한국정책학회 간 업무협약식 등이 함께 진행됐다.



박형준 한국정책학회장은 ‘고준위방폐물 관리위원회의 성공적 운영과 거버넌스 구축을 위한 전략적 프레임 워크’를 주제로 고준위방폐물 관리위원회의 출범과 시대적 과제, 국제적 동향과 시사점, 관리 거버넌스 방향과 전략적 제언 등에 대해 발표했다.



조성돈 공단 이사장은 “이미 발생한 2만여t의 사용후핵연료와 16만드럼의 중저준위 방폐물을 안전하게 관리하는 것은 원자력의 지속 발전과 국민 안전의 핵심 조건”이라고 말했다. 조 이사장은 “올해를 방폐물 관리 내실화의 원년으로 삼아 고준위 처분 부지 선정, 태백 지하 연구시설(URL) 건설, 중저준위 처분시설 2단계 건설 등을 본격 추진하겠다”라고 밝혔다.