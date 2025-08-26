폭염에… 양식물고기, 10여만마리 방류

26일 충남 서산시 팔봉면 고파도리 인근 가로림만 해역에서 인근 가두리 양식장 어민들이 애써 키운 조피볼락(우럭) 치어 10여만마리를 긴급 방류하고 있다. 긴급방류는 고수온주의보 또는 특보가 발령돼 양식 어종의 집단 폐사가 우려될 때 실시하는 것으로, 사육밀도를 조절해 남은 어류 생존율을 높이는 한편 인근 해역 수산자원 조성에도 기여한다. 방류 완료 어가는 치어 한 마리당 700원 정도의 재난지원금을 받는다.



서산시 제공