메디랩코리아, 프리미엄 중식 델리 브랜드 ‘js가든 델리’ 오픈

사진 제공=메디랩코리아

㈜메디랩코리아는 프리미엄 중식의 일상화를 위해 강남 유통의 주요 상권인 신세계 백화점 강남점에 js가든 델리를 오픈했다고 26일 밝혔다. 강남 신세계백화점 지하 1층에 입점한 js가든 델리는 중식당에서만 만날 수 있었던 정통 중식 요리들을 간편한 포장으로 경험할 수 있는 신규 델리 브랜드이다.

js가든 델리에서 가장 심혈을 기울인 것은 바로 당일 조리·당일 판매의 원칙이다. 재료와 조리의 신선함이 음식의 품질을 결정하는 중식 카테고리에서, 고객에게 최고 품질의 중식 델리를 제공하기 위해 체계적인 운영 방안을 마련했다. 이를 위해 js가든에서 10여 년간 주방을 지켜온 헤드 셰프가 직접 델리 매장에 투입되어 매장을 운영하며 중식 델리 메뉴의 퀄리티를 계속 끌어올릴 예정이다.

해당 매장에서 만날 수 있는 델리 메뉴로는 미니동파육, 류산슬, 양장피 등의 정통 중식 메뉴들과 쿵파오 치킨, 차이니스 파스타 누들, 계란 볶음밥 등의 아메리칸 차이니스 메뉴들이 있다. 또한 주문 즉시 조리해 제공되는 올리브유 짜장면, 차돌짬뽕, 꿔바로우 등이 있다.

㈜메디랩코리아 외식사업부 정윤혜 팀장은 "js가든을 그대로 담은 델리 브랜드로 신세계 백화점 강남점의 고객들을 만나게 되어 기쁘다”라고 전하며 “고객들이 말 그대로 정말 맛있는 중식 델리를 맛볼 수 있도록 준비했으니, 많은 성원과 사랑 부탁드린다"라고 덧붙였다.