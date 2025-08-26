서울 아파트 팔면 인천서 3.4채 산다… 집값 격차 역대 최고

KB부동산 ‘주택가격동향’



서울 아파트 평균 매매가 14.2억

2015년 5억서 10년 새 9억 올라

전국 평균 2.64배… 경기의 2.52배

서울 분양가도 급상승 16.8억 달해



다주택 규제로 ‘똘똘한 한채’ 선호

인구 감소·고령화도 양극화 영향

CSI 소폭 반등세… 격차 심화 우려

서울 아파트 평균매매가격이 고공행진을 지속하면서 전국 아파트 평균 가격과의 격차가 또다시 역대 최대치를 경신한 것으로 나타났다. 경기권 평균 아파트 매매가보다도 9억원 가까이 높은 수준을 이어가며 주택시장에서의 ‘서울 쏠림’ 현상은 갈수록 심화하는 양상이다. ‘똘똘한 한 채’ 선호와 인구 감소 등에 따른 지방 부동산 시장 위축이 서울 아파트값 상승을 공고히 했다는 평가가 나온다.

서울 아파트 단지 모습. 뉴스1

26일 KB부동산의 월간 주택가격동향 조사에 따르면 이달 기준 서울 아파트 평균 매매가는 14억2224만원으로, 전국 아파트 평균 매매가(5억3843만원)의 2.64배로 집계됐다. KB부동산이 관련 자료 집계를 시작한 2008년 12월 이래 가장 큰 격차다.



2015년 8월만 해도 서울 아파트 평균 매매가격은 5억1213만원 수준이었지만 10년 새 9억원 넘게 급등했다. 반면 전국 아파트 평균 매매가는 같은 기간 2억5593만원(2억8250만원→5억3843만원) 오르는 데 그쳤다. 서울과 인접한 수도권 지역과 비교해도 가격 격차는 갈수록 커지고 있다. 이달 서울 평균 매매가는 경기(5억6346만원)의 2.52배, 인천(4억1530만원)의 3.42배다. 경기·인천과의 가격 격차 역시 관련 집계(인천은 2011년 6월 집계 시작) 이래 최고치다.

수요보다 공급이 부족한 서울 지역은 아파트 분양가도 가파르게 오르는 추세다. 분양평가 전문회사 리얼하우스가 집계한 서울 지역 ‘국민평형’(국평) 84㎡의 분양가는 지난 1년 새 8.86%가 올라 16억8761만원을 기록했다. 같은 기간 전국 국평 평균 분양가는 4.3% 올랐다.



서울과 지역 간 가격 격차가 벌어진 데는 우선 똘똘한 한 채에 대한 수요 증가가 서울 아파트 중심의 가격 상승으로 이어진 점이 영향을 미쳤다. 리얼하우스 관계자는 “다주택자에 대한 각종 규제가 강화되면서 똘똘한 한 채를 마련하고자 하는 수요가 서울로 쏠렸기 때문”이라고 짚었다.



여기에 인구 구조 변화에 따른 지방 부동산 위축도 한몫했다. 나이스신용평가는 ‘심화되는 부동산 양극화, 확대되는 건설사 리스크’ 보고서에서 “지방 지역에서 인구 감소 및 고령화가 부동산 수요 위축의 요인”이라며 “투자 목적의 주택 매매 거래가 가격 상승 잠재력이 높은 수도권 중심으로 형성됐다”고 진단했다.



‘6·27 대출 규제’ 이후 한풀 꺾였던 수도권 집값 상승 기대가 조금씩 고개를 들면서 가격 격차가 계속 심화할지 관심이 쏠린다.



한국은행이 이날 발표한 ‘8월 소비자동향조사’ 결과에 따르면 소비자동향지수(CSI) 중 주택가격전망은 전월(109) 대비 2포인트 오른 111로 나타났다. 6·27 규제 시행 직전인 지난 6월(120) 조사에서 11포인트 급락한 지 한 달 만에 소폭 반등한 것이다.



CSI가 100보다 높다는 것은 향후 주택가격이 상승할 것이라는 응답이 감소 전망보다 많았다는 뜻이다.



이혜영 한은 경제심리조사팀장은 “전국 아파트 가격 상승세가 둔화했으나 수도권 일부 지역에서 높은 오름세가 지속하며 주택가격전망이 상승했다”고 말했다.



다만 이를 두고 6·27 대책을 평가하기엔 아직 이르다는 설명이다. 이 팀장은 “8월 주택가격전망 상승 폭이 크지 않은 데다 6월에 비하면 훨씬 낮은 수준”이라면서도 “장기평균(2008∼2024년)보다는 높기 때문에 정책 효과에 대해서는 이런 추이가 지속할지 지켜봐야 한다”고 말했다.



김선아 리얼하우스 분양분석팀장은 “높은 가격 부담에 서울은 수요가 줄고 수도권 대체지역에 대한 수요가 늘면서 장기적 균형점을 찾아갈 것”이라고 내다봤다.