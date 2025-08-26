[단독] 존치 결론난 기동순찰대… 지휘부 ‘긍정’, 일선 경찰 ‘부정’

‘흉기 난동’ 등 대응 위해 출범

현장 76%는 업무 중첩 등 지적

일부 지역에선 폐지 요구 여전

서장급 이상은 “효과” 대조적

‘묻지마 폭행’ 등 이상동기범죄 대응을 위해 지난해 출범한 경찰 기동순찰대를 바라보는 지휘부와 일선 경찰들의 온도차가 극명한 것으로 나타났다. 지휘부는 대규모 상황 지원이나 집중순찰에 기순대를 효과적으로 활용할 수 있다는 입장이지만, 지구대·파출소 등 일선 경찰은 자신들이 하는 업무와 큰 차이가 없다는 이유로 10명 중 7명이 부정적이었다.

기동순찰대원들이 순찰 활동을 하고 있다. 뉴시스

26일 경찰청에 따르면 8∼14일 기순대의 효과성에 대한 경찰 내부 설문조사를 진행한 결과 지휘부인 전국 시도청장 및 서장 222명 중 42.8%는 기순대의 효과를 긍정적으로 봤다. 나머지 39.2%는 보통, 18.6%는 부정적이라고 답했다. 이들 중 83.0%(복수선택)는 기순대의 대규모상황 지원 기능이 효과적이라고 평가했다. 39.6%는 집중순찰, 18.2%는 국가 치안에 도움이 된다고 했다.



반면 지역경찰 1148명은 부정 응답이 75.5%에 달했다. 보통이 20.1%, 긍정은 4.5%에 불과했다. 이들은 기순대에 대해 ‘112신고처리 지원’(70.8%·복수선택)과 ‘기순대 임무 명확화’(44.1%), 심야근무(31.1%) 등 개선이 필요하다고 지적했다. 현재 기순대는 치안수요가 많은 지역을 중심으로 2개조로 나눠 순찰 업무를 하고 있다. 한 조는 오전 8시~오후 6시, 다른 조는 오후 2시~자정까지 일하는 구조인데 심야 근무와 112신고를 전담하는 지구대·파출소 근무자들 사이에서는 불만이 큰 상황이다.

기순대 활동이 본격화한 지난해 3월부터 1년간 기순대 실적을 분석한 결과 도로교통법 위반 통고(68.2%)와 경범죄 위반 통고(11.7%)가 가장 많은 비중을 차지했다. 이 때문에 지구대·파출소 경찰 사이에서는 업무가 중첩된다는 지적이 나왔다. 범인검거와 수배자검거는 각각 8.7%, 3.4%에 불과했다. 이에 전국경찰직장협의회는 기순대 폐지를 촉구하는 현수막을 전국 각지에 내걸었다. 반면 경찰청은 기순대 순찰 활동 이후 112신고가 11% 감소했다는 입장이다. 경찰청은 이번 설문 결과에 따라 기순대 역할 차별화와 근무체계 개편에 착수했다. 기순대 역할을 일반 예방활동에서 고위험 재범 우려자 주변에 배치하는 특별예방활동으로 확대하고, 112신고에서도 현장과 협업을 강화할 방침이다. 기순대 근무체계는 시도청 에 따라 치안 수요가 적은 오전 근무를 최소화하고 새벽 2시까지 활동할 수 있도록 조정한다.