GS건설 “AI 기술로 안전·생산성 강화”

건설사 첫 기업용 챗 GPT 도입

계약·설계 분석 등 업무 고도화

GS건설은 국내 건설사 최초로 오픈AI의 기업용 인공지능(AI) 솔루션 ‘챗GPT 엔터프라이즈(ChatGPT Enterprise)’를 도입했다고 26일 밝혔다.



GS건설은 “챗GPT 엔터프라이즈를 사용하게 된 가장 큰 이유는 정보 보안”이라며 “기업 환경에서 요구되는 고도화된 보안 기능과 관리자 권한을 바탕으로 사내 문서와 데이터 유출 없이 AI 모델을 사용할 수 있게 된 것”이라고 설명했다. 앞으로 챗GPT 엔터프라이즈를 활용해 기술 및 계약 검토부터 설계도면 분석, 견적 및 예산 검토 등의 고난도 과제와 더불어 안전 등 현장 밀착형 주제까지 순차적으로 고도화한다는 방침이다. 지난 21일에는 오픈AI 본사 담당자 5명이 서울 종로구 GS건설 본사를 직접 방문해 챗GPT를 통한 업무 효율화 및 자동화 방안 발굴 워크숍을 진행했다.



GS건설 관계자는 “AI를 단순히 도입하는 수준을 넘어 실제 건설 현장의 안전 강화와 생산성 제고에 직결되는 방향으로 활용해 나갈 것”이라며 “AI를 통해 복잡한 업무 프로세스를 고도화하고, 현장의 혁신 속도를 높이겠다”고 말했다.