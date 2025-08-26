한·미 ‘비서실장 핫라인’… 회담 전 만난 강훈식·와일스 [韓·美 정상회담]

40분 회동… ‘숙청’ 글 오해 푼 듯

강 “소통 채널 2주 전부터 추진”

강훈식 대통령실 비서실장이 이례적으로 대통령 방미 일정에 동행한 이유가 ‘실세’로 불리는 수지 와일스 백악관 비서실장과의 핫라인 구축을 위한 것이었다는 사실이 확인됐다.



강 실장은 한·미 정상회담 직후인 25일(현지시간) 워싱턴에 마련된 프레스센터에서 기자들과 만나 자신의 방미 이유와 관련해 “오늘(25일) 오전 10시 30분부터 40분간 양국 대통령 비서실장이 만났다”고 소개했다. 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 회담 약 2시간30분 앞서 양 실장이 먼저 회동을 가진 것이다.

강훈식 대통령실 비서실장(왼쪽), 수지 와일스 백악관 비서실장. 연합뉴스

강 실장은 “(지난달) 통상 협상 이후 양국 대통령 간 회담을 준비하면서 장기적이고 종합적인 논의를 위한 핫라인 구축이 필요하다고 판단했다”며 “트럼프 대통령 신뢰를 받는 와일스 실장이 적합하다고 판단해 2주 전부터 추진했다”고 설명했다. 강 실장은 지난 10일 고위당정협의회에서 “한·미 통상협상 과정에서 미 정부 핵심정책결정권자와 논의되는 긴밀한 소통협력채널이 필요하다는 것을 확인했다”고 발언한 것을 언급하며 “이미 양국의 비서실장 간 회담은 추진 중이었다”고 부연했다. 양 정상 간 협상의 속도를 올리고, 불확실성을 줄이기 위한 포석이었던 셈이다.



강 실장은 또 “(미국 측에서) 최초부터 만남에 긍정적이었지만 비공개 원칙을 주문했다”며 “일주일 전 와일스 실장과의 면담 일정을 확정했다”고 말했다. 특히 이날 양 실장의 선제 회동은 트럼프 대통령이 ‘숙청’, ‘교회 압수수색’ 등의 내용이 담긴 글을 트루스소셜에 올린 지 1시간여 만에 시작되, 강 실장이 와일스 실장에 정확한 사실관계 보고를 요청하기도 했다. 한 대통령실 관계자는 강 실장과 와일스 실장 간의 핫라인이 장기적 관점에서 계속 활용될 거로 기대한다는 반응을 보이기도 했다.