"사람들은 다정한 남편·아빠인 줄 알아"… '결혼지옥' 속 불안감

'결혼지옥'에서 '한숨 부부'의 사연이 그려졌다. 유튜브 '엠뚜루마뚜루 : MBC 공식 종합 채널' 영상 캡처

‘오은영 리포트-결혼지옥’에서 남편의 한숨과 무관심에 고통받는 가족들의 이야기가 그려졌다.

25일 방송된 MBC ‘오은영 리포트-결혼 지옥’에서는 대화 중 늘 한숨을 쉬는 남편과 자신의 말을 경청해주길 바라는 아내가 끝없이 갈등하는 ‘한숨 부부’의 사연이 그려졌다.

‘한숨 부부’ 아내는 “지인들은 우리가 다정한 부부인 줄 안다. 27년 만에 처음으로 하는 이야기다. 더는 참고 살 수 없다”라며 오은영 박사를 찾게 된 이유를 전했다.

이날 방송에서 공개된 ‘한숨 부부’의 일상에서 아내는 남편과 대화를 시도하려 애썼다. TV를 보는 남편을 불러 마주 앉고, 지금까지 아내가 겪었던 서운했던 일들과 남편이 잘못되었다고 생각하는 점들을 이야기했다.

아내의 서러움 섞인 “혼자 놀다 오니까 재미있냐”라는 물음에 남편은 귀찮다는 듯 “오랜만에 동기랑 놀다 오니까 재미있었다”라고 답하는가 하면, “당신이 어떻게 우리를 대했는지 기억나지 않느냐”는 아내의 물음에는 전혀 기억이 나지 않는다는 태도를 취했다.

'결혼지옥'에서 '한숨 부부'의 사연이 그려졌다. 유튜브 '엠뚜루마뚜루 : MBC 공식 종합 채널' 영상 캡처

“첫째 딸이 아이들이 따돌림을 당할 때도, 그런 딸이 자퇴하겠다고 했을 때 말리려 자신이 무릎을 꿇고 빌고 있을 때도 남편은 TV를 보고 있었다”는 아내의 말에 게스트들은 충격을 감추지 못했다.

가족에게 무관심했던 남편이 지금까지도 잊히지 않는다는 아내의 말에 남편은 “자신이 끼어들면 첫째에게 더 안 좋을 것 같아 끼어들지 않았다”고 말하기도 했다.

아내는 첫째 자녀에게 무관심했던 것이 죄책감으로 남아 학부모회를 하는 등 학교 일에 관심을 가졌던 자신과는 다르게 남편은 가족에게는 내내 무관심했다고 주장했다.

'결혼지옥'에서 '한숨 부부'의 사연이 그려졌다. 유튜브 '엠뚜루마뚜루 : MBC 공식 종합 채널' 영상 캡처

특히 둘째 딸은 “초등학생 시절부터 중학생 1학년 시절까지 따돌림을 당해 그 스트레스로 림프종 혈액암이 왔다”며 “가정 내의 불화와 학교에서의 따돌림으로 인한 스트레스가 누적된 결과”라고 말했다.

남편이 “그 학부모회 하면서도 왜 셋째가 따돌림당하는 것은 몰랐냐”고 아내를 질책하자, 아내는 “셋째는 동생과 언니에게 치여 엄마, 아빠의 사랑을 못 받아서 삐뚤어졌다”라면서 “그렇게 가출한 셋째를 밤새워 기다렸다”고 반박했다.

'결혼지옥'에서 '한숨 부부'의 사연이 그려졌다. 유튜브 '엠뚜루마뚜루 : MBC 공식 종합 채널' 영상 캡처

아내는 “너는 술 마시고 들어가서 신경도 쓰지 않고 잤다”라면서 “발 동동거리고 힘들어 죽겠는데 당신은 그냥 잤다”고 서러움을 토로했다.

하지만 별다를 바 없이, 이날 저녁 남편은 외롭고 힘들다는 아내의 호소에도 아랑곳없이 밥만 먹으며 아내의 말을 무시했다. 부부의 계속된 갈등과 부부 싸움에 불안해하는 막내 넷째 딸의 모습이 안타까움을 남겼다.

더욱 충격적이었던 것은 남편의 반복되는 한숨과 대화 중 내뱉는 욕설이었다.

'결혼지옥'에서 '한숨 부부'의 사연이 그려졌다. 유튜브 '엠뚜루마뚜루 : MBC 공식 종합 채널' 영상 캡처

이에 대해 아내는 남편이 자신은 물론 자식들에게도 서슴없이 욕설을 내뱉는다고 고백했다. 영상에서 남편의 욕설은 말버릇처럼 자주 등장하면서 아내의 심기를 거슬렀고 함께 하는 넷째 딸을 불안하게 만들었다.

오은영 박사는 남편에 대해 “한숨도 여러 종류가 있다”라면서 “상황이 꼬이거나 복잡해지면 개입을 안 하려는 성향이 있다. 회피할 때마다 한숨을 쉬고, 아내의 실책을 끄집어내며 아내 탓으로 만들어버린다”라고 분석했다.

오은영 박사는 ‘한숨 부부’ 남편에게 한숨, 비속어, 욕설 사용을 하지 말라는 솔루션을 내렸고, 마음속 깊은 외로움과 슬픔을 묻고 사는 아내에 대해서는 “스스로가 소중한 존재라는 것을 깨닫고 상처에 대한 회복과 치유의 과정이 필요하다”라고 조언을 건넸다.