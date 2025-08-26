주한미군기지 땅 달라는 트럼프…미군감축·방위비 대신 꺼낸 이유는 [뉴스+]

트럼프 “임대계약 해지하고 땅 소유권 얻고 싶어”

“방위비 증액 노린 포석·美무기 구매압박 커질수도”

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관에서 한미 정상회담을 하고 있다. 뉴시스

도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 이재명 대통령과의 정상회담에서 주한미군기지의 부지 소유권을 넘겨받고 싶다고 말해 논란이 예상된다. 주한미군기지에 대한 소유권을 건네받으려면 한미주둔군지위협정(SOFA) 개정이 필요하기 때문이다. 트럼프 대통령의 이번 발언은 방위비 분담금 증액 등을 노린 협상용 포석이라는 해석이 나온다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 이 대통령과의 정상회담에서 “내가 하고 싶은 것은 우리가 사용하는 큰 군사기지 부지의 소유권을 한국으로부터 넘겨받는 것”이라며 “우리는 그 부지를 짓는데 막대한 자금을 투자했다. 한국도 일정 부분 기여했다”고 밝혔다.

이어 “임대 계약을 해지하고 대규모 군사기지가 있는 땅의 소유권을 얻을 수 있는지 알아보고 싶다”며 “우리(한·미)는 군사적으로 매우 좋은 관계를 유지하고 있고 한국은 우리에게 땅을 줬다고 말하지만 사실은 임대한 것이다. ‘주는 것’과 ‘빌려주는 것’은 매우 큰 차이가 있다”고 덧붙였다.

그는 주한미군 감축을 고려하냐는 질문에는 “그걸 지금 말하고 싶지는 않다. 우리는 친구이기 때문”이라고 답했다.

미군은 한국에서 경기 평택 캠프 험프리스 등 10여개의 주요 기지를 운영하고 있다. 이 가운데 캠프 험프리스는 해외 미군기지 중 가장 큰 규모로, 평택시 전체의 3.5%인 1470만㎡에 달한다. 2017년 트럼프 대통령이 한국을 국빈 방문 했을 당시 헬기를 타고 기지를 둘러본 바 있다.

다만, 트럼프 대통령의 소유권 이전 발언은 실현가능성이 낮다는 평가가 지배적이다. 한미주둔군지위협정(SOFA) 제2조에 따라 미군이 사용하는 토지와 시설은 한국 정부 소유다. 한국 정부는 SOFA에 근거해 주한미군에 임차료를 받지 않고 기지 부지를 ‘무상 공여(무상 제공)’하고 있다. 대신 기지 내 관리와 출입 통제 등 운영권은 미군이 행사한다.

한미 연합훈련 을지 자유의 방패(UFS·을지프리덤실드) 연습이 시작된 18일 경기 평택시 주한미군기지 캠프 험프리스에서 아파치 헬기가 이륙하고 있다. 뉴시스

현 SOFA 체제는 주한미군이 부지를 무상으로 사용하지만 “더 필요가 없게 되는 때에는 대한민국에 반환되어야 한다”(SOFA 제2조)고도 규정하고 있다. 미군이 해당 부지에 대한 소유권이 없음을 밝히고 있는 것이다.

위성락 국가안보실장은 한미정상회담 이후 언론 브리핑에서 “주한미군 부지는 우리가 공여하는 것이지 우리가 주고 지대(rent)를 받는 개념은 아니다”라고 못 박았다.

또 트럼프 대통령이 “주한미군기지 건설에 많은 돈을 썼다”고 언급한 것도 사실과 다르다. 주한미군기지 건설비용은 대부분 한국이 부담했다. 2016년 4월 당시 빈센트 브룩스 주한미군 사령관은 “(기지 건설에) 약 108억달러(약 16조원)가 투입됐고, 이 중 한국이 90% 이상을 투자했다”며 “90%를 부담한 만큼 미국은 여러분과 함께 100% 동행한다”고 밝힌 바 있다.

트럼프 대통령의 이번 발언은 방위비 분담금 증액 등을 노린 협상용 포석이라고 해석이 나온다.

웬디 커틀러 아시아소사이어티 정책연구소 부회장은 관련 논평에서 “안보 문제와 관련해 트럼프 행정부는 한국에 자체 방위비 지출을 늘리도록 압박하고 있다”며 “트럼프는 오늘 심지어 주한미군기지를 미국이 빌리는 것이 아니라 직접 소유해야 한다고 언급했는데, 이는 이 대통령으로서는 정치적으로 수용 불가능한 제안”이라고 지적했다.

일각에서는 부동산 개발업자 출신인 트럼프가 ‘영토’에 대한 야심을 드러낸 것 아니냐는 관측도 나온다. 트럼프는 2기 취임 이후 팔레스타인 가자지구와 그린란드, 파나마 운하 등을 병합하고 싶다는 뜻을 드러낸 바 있다.

트럼프 대통령은 이날 한국이 미국의 최대 무기 구매국이라는 설명을 하기도 했다. 그는 정상회담 모두발언에서 “한국은 우리 군사장비의 주요 구매국이므로 이것도 논의할 예정”이라고 말해 향후 미국산 무기 구매 압박이 커질 가능성도 있다.