광주 양육시설 거주 10대, 벌칙 스트레스 유서 남기고 숨져

광주 아동양육시설에 거주하던 10대가 아파트에서 떨어져 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.



26일 광주 북부경찰서 등에 따르면 전날 오전 9시 16분께 북구 신안동 한 아파트에서 A(16)군이 추락해 사망했다.



경찰 조사 결과 A군이 전날 오전 시설을 나와 인근 아파트 옥상에 스스로 올라가는 모습이 폐쇄회로(CC)TV에 포착됨에 따라 타살 등 범죄 정황은 없는 것으로 확인됐다.



또 생활 규칙 위반에 따른 벌칙으로 스트레스를 토로하고 어머니에게 미안하다는 내용의 자필 유서를 남긴 것으로 확인됐다.



A군은 2022년 6월부터는 시설에서 지내왔는데 사망 전날 휴대전화 과다 사용으로 규칙을 어겨 휴대전화를 반납하는 벌칙을 받았던 것으로 조사됐다.



A군은 어머니와 떨어져 지내면서도 최근까지 연락을 이어온 것으로 알려졌다.



경찰은 시설 내 폐쇄회로(CC)TV를 분석해 시설 보육사 등을 상대로 학대 여부 등 정확한 사건 경위를 조사 중 이다.



