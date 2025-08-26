강남구, 4대 에너지 기관과 함께 건물 에너지 절감 시범사업 착수 [지금 우리 동네는]

서울 강남구가 25일 구청에서 한국동서발전, 한국에너지공단, 에너지엑스, 키엘연구원 등 4개 에너지 전문 기관과 함께 ‘건물 에너지효율화 사업 추진 협의체 구축 및 ESG 경영 활성화를 위한 공동 협약’을 체결했다.

구는 온실가스 배출량의 81%가 건물 부문에서 발생하는 현실에 대응해, 내부 자원에 그치지 않고 민간·공공의 인프라와 기술을 결합한 실질적 해결을 위해 이번 협의체 구성에 나섰다고 밝혔다. 협의체는 정보 교환 등의 단순한 협력을 넘어 공동주택을 대상으로 한 시범사업을 직접 추진해 눈에 보이는 성과를 만드는 것을 목표로 한다.

구에 따르면 올해는 역삼동 푸르지오 지하주차장을 시범사업지로 선정해 사업을 진행할 예정이다. 기존 형광등과 일반 LED 조명을 원격 제어와 다양한 설정이 가능한 고효율 스마트 LED로 교체하고, 실시간으로 조명을 제어·관리하며 운전 데이터를 수집할 수 있는 시스템을 구축하겠다는 계획이다. 이를 통해 에너지 사용을 세밀하게 관리하고 전기요금을 절감할 수 있다.

조성명 구청장은 “기후위기 대응과 에너지 절감이라는 시대적 과제에 선도적으로 대응하고자 한다”며 “이번 시범 사업을 시작으로, 실효성 있는 에너지 절감 모델을 확산해 나가겠다”고 말했다.