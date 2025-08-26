박장범 "방송법 개정, 헌법 소원 등 법적 자문 받아"

박장범 KBS 사장이 방송법 개정안 시행과 관련해 법적 조치를 포함한 대응 방안을 논의 중이라고 밝혔다.



박 사장은 26일 오전 국회 과학기술정보방송통신위원회(과방위) 전체 회의에서 방송법 개정안에 대해 헌법소원을 청구하는 등 법적 조치를 할 계획이 있느냐는 박충권 국민의힘 의원 질의에 "KBS 이사들과 향후 대응 방안에 대해서 논의 중"이라며 "법적 조치를 포함해 대응 방안을 논의하겠다"고 답했다.

26일 서울 여의도 국회에서 열린 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에서 박장범 KBS 사장이 물을 마시고 있다. 연합뉴스

박 사장은 이어 "법적 대응을 하느냐, 안 하느냐는 아직 결정되지 않았지만, 정권이 바뀌면서 공영방송 사장의 임기가 보장되지 못했던 사례들이 너무 많다"며 "이 악순환의 고리는 끊어야 된다"고 말했다.



박 사장은 이어진 질의에서도 "기존 전례를 볼 때 사장 교체 시도가 있을 것이라고 생각한다"며 "제가 헌법 소원의 대상이 되는지 안 되는지를 포함해 법적 자문을 받고 있다"고 덧붙였다.



이날 시행된 방송법 개정안은 KBS의 이사 수를 11명에서 15명으로 늘리고, 사장 추천위원회를 설치하라는 내용을 담고 있다.



또 부칙을 통해 '이 법 시행 당시의 한국방송공사의 사장, 부사장 및 감사는 이 법의 개정규정에 따른 후임자가 선임 또는 임명될 때까지 그 직무를 수행한다'고 명시했다.

<연합>