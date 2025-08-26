“우린 몰랐단 말 통하지 않는다”…이스라엘 지식인에게 호소한 국내 교수 단체 [뉴스+]

국내 교수·연구자 3000여명 대표 단체 호소문

“인도적 지원과 미국의 압력만 기다릴 수 없어”

전쟁 이후 사망자 6만2686명, 부상자 15만7951명

국내 교수·연구자 단체가 이스라엘 지식인들에게 목소리를 내달라는 호소문을 보냈다. 이스라엘군이 가자지구 도심 점령 작전인 ‘기드온의 전차’ 작전 2단계에 돌입했는데, 무차별 공격을 멈추도록 나서달라는 것이다. 최근 이스라엘군의 가자지구 병원 공습으로 AP 통신 등의 언론인을 포함해 최소 20명이 사망했다.

민주평등사회를 위한 전국 교수·연구자협의회(민교협)와 전국국공립대학교수노동조합, 연구자의 집은 24일 이스라엘 과학인문학 아카데미와 이스라엘 민주주의 연구소, 텔아비브대 전임교수협회 등 21곳 단체에 ‘이스라엘 지식인들에게 보내는 한국 교수·연구자들의 호소문’을 보냈다. 이들은 “약 80만명의 주민이 대규모로 쫓겨나고 폭격을 당하고 있다”며 이스라엘군이 이달 20일(현지시간) 개시한 ‘기드온의 전차’ 작전 2단계에 반대하기 위해 이번 행동을 기획했다고 설명했다. 민교협 회원은 약 1000명, 교수노조는 약 2200명에 달한다.

25일(현지시간) 이스라엘이 팔레스타인 가자지구 남부 칸유니스에 위치한 나세르 병원을 공습해 숨진 언론인들을 현지 주민들이 애도하고 있다. AFP연합뉴스

이들은 세 가지 요구사항을 들었다. 이스라엘 정부가 아동과 의료인, 언론인을 포함한 민간인에 대한 공격을 중단하도록 목소리를 높일 것과 이번 전쟁을 계획하고 주도한 이스라엘 내 세력이 국제법과 정의의 원칙에 따라 반드시 책임지도록 하는 것, 앞으로 어떤 정부가 들어서더라도 국제법을 준수하고 팔레스타인 국민과 평화롭게 공존하는 길을 걸어가도록 해달라는 것이다.

특히 즉각적인 행동이 필요하다는 점을 강조했다. 이들은 “팔레스타인에 대한 인도적 지원을 제공하는 것만으로, 혹은 미국이 이스라엘에 압력을 가해주기를 무기한 기다리는 것만으로는 더 이상 충분하지 않다고 생각한다”며 “이제는 시간이 얼마 남지 않았다. 하루가 지날 때마다 더 많은 생명이 희생되고 있다. 따라서 우리는 이스라엘 지식인 단체들에 직접 연락해, 현재 진행 중인 공격을 하루라도 빨리 멈추기 위한 즉각적인 행동에 나서줄 것을 촉구했다”고 밝혔다.

현재 가자지구에서 벌어지고 있는 공격이 전쟁범죄라고 비판하기도 했다. 이들은 “‘우리는 몰랐다’라는 말은 더 이상 통하지 않는다”며 “현재 이스라엘 군사작전의 수행 방식은 전쟁범죄이며, 인도주의에 반하는 범죄에 해당한다”고 주장했다. 이어 “이스라엘 정부가 이러한 폭력을 ‘국가 생존’이라는 이름으로 정당화하려 하고 있음에도 이스라엘 사회 내부에서는 점점 더 큰 환멸이 확산하고 있다”며 “우리는 이스라엘 내부의 양심의 목소리에서 인류의 희망을 본다. 폐허 속에서도 정의와 평화의 불씨는 꺼지지 않았다”고 덧붙였다.

민교협 관계자는 “기존 접근이 인도적 지원을 촉구하거나 미국의 정치적 영향력을 통해 이스라엘의 공격을 중단시키려는 방식에 머물렀다면, 이번엔 방향이 다르다. 이스라엘 시민사회와 직접 접촉하고 팔레스타인 문제의 해법을 이스라엘 내부에서 찾으려는 시도”라고 설명했다. 또 “한국 지식인들이 세계 지식인 사회의 움직임에 동참해 함께 나아가겠다는 의지를 보여주는 의미 있는 전환”이라고 부연했다.

25일(현지시각) 가자지구 남부 칸유니스 나세르 병원이 공격받자 팔레스타인인들이 도망치고 있다. EPA 연합뉴스

이스라엘 역사학회는 이에 지지 서한을 보낸 것으로 파악됐다. 학회는 “중동에서 이러한 어려운 시기에 대한 우려에 감사를 표한다”며 “이스라엘 지식인과 학자들은 거의 매일 그들의 목소리를 강하게 높인다”고 전했다.

올 5월 이스라엘 학자 약 1200명이 이스라엘 교육 당국에 종전을 촉구하는 서한을 보내기도 했다. 이들은 “우리는 너무 오랫동안 침묵해왔다. 이것은 우리가 저지른 전쟁범죄, 심지어 반인륜 범죄의 끔찍한 연쇄”라고 밝히기도 했다.

가자지구 보건부는 25일(현지시간) 이스라엘군 공습으로 가자지구 남부 나세르병원 4층이 붕괴했다고 밝혔다. 첫 번째 공습으로 구조대원과 기자들이 이 병원으로 달려가던 때 두 번째 공습이 이뤄지며 20여명이 사망하고 수십명이 다쳤다.

보도를 종합하면 이번 공습으로 사망한 언론인은 6명이다. AP 통신 등에서 프리랜서로 일한 마리암 아부 다카, 알자지라의 무함마드 살라마, 로이터 통신의 프리랜서 후삼 알마스리, 미 NBC 방송의 무아트 아부 타하, 일간 알하야트알자디다 소속 하산 두한, 쿠드스네트워크와 미들이스트아이 등에서 프리랜서로 일한 아메드 아부 아지즈다.

가자지구 보건부는 2023년 10월7일 이스라엘·하마스 전쟁 발발 이후 지금까지 사망자는 6만2686명으로 부상자는 15만7951명으로 집계했다.